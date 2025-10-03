Logo TVN Warszawa
"Rozpoczął szaleńczy rajd, nie liczył się z nikim". 17-latek ma kłopoty

Pościg z motocyklistą
Nagranie pościgu za motocyklistą
Źródło: KPP w Piasecznie
Zwykła kontrola drogowa zamieniła się w pościg ulicami Piaseczna. Motocyklista jechał bez tablic rejestracyjnych, nie miał kasku i przewoził pasażera. Gdy policjant chciał go zatrzymać, zdecydował się na desperacką ucieczkę.

Funkcjonariusz piaseczyńskiej drogówki dostrzegł młodego mężczyznę jadącego motocyklem typu cross. Pojazd nie posiadał tablic rejestracyjnych, a kierujący kasku, który jest wymagany przepisami.

- Policjant przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydał kierującemu polecenie do zatrzymania. Niestety, mężczyzna jadący jednośladem nie zamierzał się podporządkować i rozpoczął ucieczkę, pokazując tym samym lekceważący stosunek do prawa oraz bezpieczeństwa własnego, przewożonego pasażera jak również innych uczestników ruchu drogowego - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

- Rozpoczął szaleńczy rajd. Nie liczył się z nikim, a jego celem była jedynie skuteczna ucieczka - dodała.

Pościg za motocyklistą, 17-latek stanie przed sądem
Pościg za motocyklistą, 17-latek stanie przed sądem
Źródło: KPP w Piasecznie

Po chodnikach i ścieżkach, na czerwonym świetle

Podczas desperackiej ucieczki młody motocyklista popełniał kolejne, rażące wykroczenia.

- Jechał po chodniku, nie stosował się do oznakowania poziomego, wyprzedzał przed przejściem dla pieszych, ignorował czerwone światło na sygnalizatorze drogowym, wymuszał pierwszeństwo na pieszych i rowerzystach, wjeżdżał na drogi dla rowerów. Każdy jego manewr stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jego jedynym celem była skuteczna ucieczka, bez względu na to, jak bardzo było to ryzykowane - wymieniła policjantka.

W obawie o bezpieczeństwo pieszych i kierowców policjant przerwał pościg, by nie dopuścić do tragedii. Młody mężczyzna mógł w tym momencie sądzić, że udało mu się uniknąć kary i przechytrzyć policjantów. Srogo się jednak pomylił, a przekonał się o tym kilka dni później, kiedy do drzwi jego mieszkania zapukali funkcjonariusze.

Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz. Ucieczka ulicami Pragi

Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz. Ucieczka ulicami Pragi

Praga Północ
Jechała wykonywać prace społeczne za prowadzenie po alkoholu, znów była pijana

Jechała wykonywać prace społeczne za prowadzenie po alkoholu, znów była pijana

Dotarli do niego kilka dni później

- 17-latek był wyraźnie zaskoczony i w tym momencie zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że popadł w poważne tarapaty. Został zatrzymany i usłyszał zarzut karny niezatrzymania się do kontroli drogowej, który zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Odpowie również za wszystkie wykroczenia, których dopuścił się podczas swojej desperackiej ucieczki - podkreśliła rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

Zdaniem podkomisarz Gąsowskiej tak "brawurowa i nieodpowiedzialna jazda stwarzała ogromne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego i jego pasażera, ale przede wszystkim dla pieszych, rowerzystów i innych użytkowników drogi".

16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia

16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia

15-letni motocyklista uciekał przed policją

15-letni motocyklista uciekał przed policją

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Policja Przestępczość w Warszawie Piaseczno
