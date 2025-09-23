Zatrzymali 16-latka wracającego z urodzin i wezwali jego matkę

Dlaczego nastolatkowie sięgają po alkohol. Rozmowa we "Wstajesz i wiesz" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę na terenie miasta i gminy Piaseczno, na ulicy Pod Bateriami zwrócili uwagę na rowerzystę, który jechał bez koszulki, a jego styl jazdy przypominał slalom. Postanowili sprawdzić, co jest powodem takiego zachowania.

- W trakcie kontroli okazało się, że 16-latek właśnie wraca do domu po imprezie urodzinowej. Niestety, badanie stanu trzeźwości wykazało, że ma on w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę Źródło: KPP Piaseczno

W związku z tym, na miejsce została wezwana mama 16-latka. - Poinformowała, że dotychczas nie miała problemów z synem, a takie zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy - dodała Gąsowska.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będą policjanci zespołu ds. nieletnich i patologii.

Apel policji

Policjanci przypomnieli, że nietrzeźwi rowerzyści są realnym zagrożeniem na drodze. "Spowolnione reakcje, zaburzenia równowagi i brak przewidywalności w ruchu mogą doprowadzić do wypadków, w których ucierpi nie tylko sam kierujący, ale i inni uczestnicy ruchu" - podkreślili.

Zaznaczyli, że to zdarzenie jest również przestrogą dla dorosłych. "Warto pamiętać, by interesować się tym, gdzie i z kim nasze dzieci spędzają swój wolny czas, odpowiednio reagować na niepokojące sygnały, a przede wszystkim rozmawiać o ryzyku związanym z alkoholem i innymi używkami" - dodali.