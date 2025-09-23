Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zatrzymali 16-latka wracającego z urodzin i wezwali jego matkę

Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Dlaczego nastolatkowie sięgają po alkohol. Rozmowa we "Wstajesz i wiesz"
Źródło: TVN24
Policjanci stanęli na drodze nastolatka wracającego rowerem z imprezy do domu. Przyczyną był jego styl jazdy. Okazało się, że 16-latek miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Na miejsce wezwano jego matkę.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę na terenie miasta i gminy Piaseczno, na ulicy Pod Bateriami zwrócili uwagę na rowerzystę, który jechał bez koszulki, a jego styl jazdy przypominał slalom. Postanowili sprawdzić, co jest powodem takiego zachowania.

- W trakcie kontroli okazało się, że 16-latek właśnie wraca do domu po imprezie urodzinowej. Niestety, badanie stanu trzeźwości wykazało, że ma on w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Źródło: KPP Piaseczno

W związku z tym, na miejsce została wezwana mama 16-latka. - Poinformowała, że dotychczas nie miała problemów z synem, a takie zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy - dodała Gąsowska.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będą policjanci zespołu ds. nieletnich i patologii.

Apel policji

Policjanci przypomnieli, że nietrzeźwi rowerzyści są realnym zagrożeniem na drodze. "Spowolnione reakcje, zaburzenia równowagi i brak przewidywalności w ruchu mogą doprowadzić do wypadków, w których ucierpi nie tylko sam kierujący, ale i inni uczestnicy ruchu" - podkreślili.

Zaznaczyli, że to zdarzenie jest również przestrogą dla dorosłych. "Warto pamiętać, by interesować się tym, gdzie i z kim nasze dzieci spędzają swój wolny czas, odpowiednio reagować na niepokojące sygnały, a przede wszystkim rozmawiać o ryzyku związanym z alkoholem i innymi używkami" - dodali.

Przemysław Rosati w "Rozmowie Piaseckiego"
Dowiedz się więcej:

Przemysław Rosati w "Rozmowie Piaseckiego"

Na żywo

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Udostępnij:
TAGI:
Alkoholruch drogowyPolicja
Czytaj także:
Prom Gassy - Karczew
Po 11 latach kończą działalność, promu nie będzie. Ruch należy do samorządów
Okolice
Policjanci odnaleźli zaginionego ośmiolatka
Ośmiolatek zniknął w tłumie na bulwarach
Śródmieście
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
Praga Północ
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
Praga Południe
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
Włochy
Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli ludzkie szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności dziewczyny, groźby wobec jej matki. Lekarz oskarżony
Okolice
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
Okolice
Akcja #RoweremDoPracy
Siedem lat walczą o bezpieczny przejazd
Praga Południe
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia przed Konkursem Chopinowskim
Śródmieście
Z Varso odpadła szyba
Z 11. piętra biurowca spadła szyba
Wola
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
Śródmieście
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16
Okolice
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu
Okolice
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce był nielegalnie, nie ma prawa jazdy
Okolice
Stacja metra Bemowo
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska
Komunikacja
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
"Zielone światło" od premiera na "operację" przeciwko Trzaskowskiemu
TVN24
Zderzenie z łosiem w Pilawie
W bok auta nagle uderzył łoś
Okolice
Wypadek na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim
Cztery auta rozbiły się na A2, dwie osoby ranne
Okolice
Prom Gassy - Karczew kursuje po Wiśle
Prom w Gassach zakończył działalność. "Wielka strata"
Okolice
21 1330 napieraj para-0001
Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju
TVN24
Pożar pól koło Pruszkowa
Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady
Okolice
Grupa kolarzy zderzyła się z dzikami
Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików
Okolice
Kolizja z udziałem jelenia w miejscowości Leszno
Kolizja autobusu i auta z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło
Okolice
Pożar na Bemowie
Trzy osoby poszkodowane po pożarze bloku. Ewakuacja
Bemowo
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
W nocy ewakuują Dworzec Wschodni. "Symulacja zagrożenia"
Praga Południe
Śmiertelny wypadek motocyklisty na Mokotowie
Śmiertelny wypadek w Warszawie. Motocyklista przebił bariery, uderzył w trzy auta
Mokotów
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Mieli wylecieć wieczorem, czekali prawie dobę na lotnisku. Awaria i opóźniony lot do Turcji
Włochy
Włamali się do szkoły, wybijając szybę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków włamało się do szkoły
Okolice
Na terenie posesji policja znalazła narkotyki
Narkotyki i chemikalia w domu. Akcja służb
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki