Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki przeprowadzili działania pod hasłem "Nie przeHULAJ bezpieczeństwa" wymierzone w użytkowników hulajnóg elektrycznych.

"Najczęściej odnotowywanym wykroczeniem była jazda hulajnogą przez więcej niż jedną osobę. Sytuacja ta nie tylko narusza przepisy, ale znacząco zwiększa ryzyko upadku i obrażeń" - zaznaczyła w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

"Kolejnym częstym naruszeniem było przejeżdżanie hulajnogą przez przejścia dla pieszych. Przypominamy: kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez pasy. Przejazd hulajnogą po przejściu jest nie tylko niezgodny z prawem, ale też stwarza realne zagrożenie dla pieszych" - podkreśliła Gąsowska.

Jazda hulajnogą elektryczną. O czym pamiętać?

Mundurowi zapewnili, że działania będą kontynuuowane, bo zbyt wielu użytkowników hulajnóg traktuje przepisy jak sugestię, a nie obowiązek.

I przypomnieli zasady poruszania się na hulajnogach elektrycznych:

- dopuszczalna prędkość z jaką możemy poruszać się na hulajnodze elektrycznej to - 20 km/h. Pamiętajmy jednak, że prędkość z jaką się poruszamy zawsze należy dostosować do warunków panujących na drodze;

- osoby pomiędzy 10. a 18. rokiem życia muszą posiadać uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną - kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T;

- zakaz korzystania z hulajnogi elektrycznej na drodze dotyczy dzieci do 10. roku życia, wyjątek występuje w strefie zamieszkania, gdy dziecko znajduje się pod opieką osoby dorosłej;

- jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów, bądź pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku korzystamy z jezdni - TYLKO, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 km/h;

- gdy dopuszczalna prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 30 km/h, brakuje drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów - jeździmy po chodniku lub drodze dla pieszych. Oczywiście musimy pamiętać o tym, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, a także dostosować swoją prędkość do ich prędkości.