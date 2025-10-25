Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów

Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Dyrektor NASK o "setkach tysięcy incydentów rocznie" dotyczących prób oszustwa w sieci
Źródło: TVN24
Znalazła ogłoszenie sugerujące, że można zarabiać na oglądaniu reklam w sieci. Kliknęła i odezwała się do niej osoba oferująca szybki zarobek z inwestycji na giełdzie. 41-latka uwierzyła. Wykonała 29 przelewów, straciła 78 tysięcy złotych.

41-letnia mieszkanka Siedlec padła ofiarą internetowego oszustwa.

"Kobieta, przeglądając jeden z popularnych portali społecznościowych, natrafiła na ogłoszenie sugerujące, że można w łatwy sposób zarobić dodatkowe pieniądze, oglądając reklamy w internecie. Po kliknięciu w reklamę i nawiązaniu kontaktu z nieznaną osobą za pośrednictwem komunikatora internetowego, została zachęcona do pobrania innej aplikacji i kontynuowania rozmowy na innym komunikatorze. Tam kolejne osoby, podające się za doradców inwestycyjnych, przekonywały ją, że może szybko pomnożyć swoje oszczędności, inwestując na giełdzie" - informuje kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

Widziała "zyski", ale pieniędzy wypłacić nie mogła

Kobieta wykonała aż 29 przelewów na rachunki wskazane przez oszustów. Na wirtualnym koncie inwestycyjnym widziała "zyski", które zachęcały do dalszych wpłat. Problemy pojawiły się, gdy próbowała wypłacić pieniądze.

"Wtedy oszuści tłumaczyli, że aby 'odmrozić' konto lub 'podnieść status inwestora', konieczne jest dokonanie kolejnych wpłat. Każda próba wypłaty kończyła się niepowodzeniem i żądaniem dodatkowych pieniędzy" - dodaje kom. Ewelina Radomyska. 

W efekcie 41-latka straciła 78 tysięcy złotych. Oszustów szuka policja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Oszuści internetowi doskonale przygotowują swoje działania, korzystają z gotowych scenariuszy rozmów, zaawansowanych stron internetowych i fałszywych aplikacji, które mają sprawiać wrażenie profesjonalnych platform inwestycyjnych. W rzeczywistości służą jedynie do wyłudzenia danych i pieniędzy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności wobec ogłoszeń i reklam obiecujących szybki zysk, zwłaszcza tych pojawiających się w mediach społecznościowych. Nie dajmy się zwieść, lepiej stracić chwilę na sprawdzenie informacji, niż oszczędności całego życia.
Policja

Nie daj się oszukać

  • Pamiętaj - szybki zysk nie istnieje. To podstawowa zasada, którą należy się kierować w sieci. Nikt nie wypłaca pieniędzy "za darmo", a obietnica błyskawicznego zarobku to zawsze sygnał ostrzegawczy.
  • Nie ufaj nieznajomym w internecie. Nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie ekranu. Nie przekazuj pieniędzy, danych osobowych ani kopii dokumentów osobom, których nie znasz osobiście.
  • Nie klikaj w podejrzane linki i nie instaluj nieznanych aplikacji. Oszuści często wykorzystują fałszywe strony i komunikatory, aby przejąć kontrolę nad twoim telefonem lub komputerem.
  • Zawsze weryfikuj informacje o inwestycjach. Jeśli ktoś oferuje ci możliwość inwestowania, sprawdź wiarygodność firmy w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub skontaktuj się z policją zanim przelejesz jakiekolwiek środki.
  • Zgłaszaj podejrzane sytuacje. Jeśli masz wątpliwości lub podejrzenie, że możesz paść ofiarą oszustwa, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
bankomat shutterstock_2422664407
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieoszustwaOszustwa internetoweSiedlcePolicja
Czytaj także:
Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu
Białołęka
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
Bielany
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
Okolice
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
"Na barłogu ze starych szmat leżała skurczona, naga, młoda kobieta"
Tamara Barriga
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
Okolice
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Kaptury na głowach i spray w dłoniach. Zatrzymani w przejściu podziemnym
Wawer
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
Włochy
Baseny "Wisła" na Ochocie
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
Magdalena Gruszczyńska
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
Okolice
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW i korek
Ursynów
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
Wola
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
Śródmieście
Odcinek od Czosnowa do Modlina gotowy
Zamiast dwóch, trzy pasy. Szersza S7 od Czosnowa do Modlina
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Okolice
Akcja służb w miejscowości Kampinos
"Pozostawiła ranną matkę z nożem wbitym w plecy". Areszt dla córki
Okolice
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
Okolice
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
Białołęka
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
Praga Północ
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
Wola
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez nastolatków na hulajnogach
Wilanów
Na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie odnaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny leżało na drodze krajowej
Okolice
Ukrywał marihuanę w wychodku
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał
Okolice
Auto wpadło na torowisko na Okopowej
Rozbili się torowisku i uciekli z auta. Tramwaj uderzył w uszkodzone bariery
Wola
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
Okolice
Spór o fragment terenu Skry
Urzędnicy kontra golfiści. Spór o działkę na Skrze
Piotr Bakalarski
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem
Okolice
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
Okolice
Wypadek autobusu
Lawetą w autobus, cztery osoby w szpitalu
Mokotów
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
Praga Północ
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki