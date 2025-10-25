"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów

Dyrektor NASK o "setkach tysięcy incydentów rocznie" dotyczących prób oszustwa w sieci Źródło: TVN24

41-letnia mieszkanka Siedlec padła ofiarą internetowego oszustwa.

"Kobieta, przeglądając jeden z popularnych portali społecznościowych, natrafiła na ogłoszenie sugerujące, że można w łatwy sposób zarobić dodatkowe pieniądze, oglądając reklamy w internecie. Po kliknięciu w reklamę i nawiązaniu kontaktu z nieznaną osobą za pośrednictwem komunikatora internetowego, została zachęcona do pobrania innej aplikacji i kontynuowania rozmowy na innym komunikatorze. Tam kolejne osoby, podające się za doradców inwestycyjnych, przekonywały ją, że może szybko pomnożyć swoje oszczędności, inwestując na giełdzie" - informuje kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

Widziała "zyski", ale pieniędzy wypłacić nie mogła

Kobieta wykonała aż 29 przelewów na rachunki wskazane przez oszustów. Na wirtualnym koncie inwestycyjnym widziała "zyski", które zachęcały do dalszych wpłat. Problemy pojawiły się, gdy próbowała wypłacić pieniądze.

"Wtedy oszuści tłumaczyli, że aby 'odmrozić' konto lub 'podnieść status inwestora', konieczne jest dokonanie kolejnych wpłat. Każda próba wypłaty kończyła się niepowodzeniem i żądaniem dodatkowych pieniędzy" - dodaje kom. Ewelina Radomyska.

W efekcie 41-latka straciła 78 tysięcy złotych. Oszustów szuka policja.

Oszuści internetowi doskonale przygotowują swoje działania, korzystają z gotowych scenariuszy rozmów, zaawansowanych stron internetowych i fałszywych aplikacji, które mają sprawiać wrażenie profesjonalnych platform inwestycyjnych. W rzeczywistości służą jedynie do wyłudzenia danych i pieniędzy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności wobec ogłoszeń i reklam obiecujących szybki zysk, zwłaszcza tych pojawiających się w mediach społecznościowych. Nie dajmy się zwieść, lepiej stracić chwilę na sprawdzenie informacji, niż oszczędności całego życia. Policja

Nie daj się oszukać

Pamiętaj - szybki zysk nie istnieje. To podstawowa zasada, którą należy się kierować w sieci. Nikt nie wypłaca pieniędzy "za darmo", a obietnica błyskawicznego zarobku to zawsze sygnał ostrzegawczy.

Nie ufaj nieznajomym w internecie . Nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie ekranu. Nie przekazuj pieniędzy, danych osobowych ani kopii dokumentów osobom, których nie znasz osobiście.

Nie klikaj w podejrzane linki i nie instaluj nieznanych aplikacji. Oszuści często wykorzystują fałszywe strony i komunikatory, aby przejąć kontrolę nad twoim telefonem lub komputerem.

Zawsze weryfikuj informacje o inwestycjach. Jeśli ktoś oferuje ci możliwość inwestowania, sprawdź wiarygodność firmy w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub skontaktuj się z policją zanim przelejesz jakiekolwiek środki.

Zgłaszaj podejrzane sytuacje. Jeśli masz wątpliwości lub podejrzenie, że możesz paść ofiarą oszustwa, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

