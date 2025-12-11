Hiszpańscy kibice zaatakowani na trasie S8. Policja zatrzymała siedem osób

Grupa kibiców z Hiszpanii została napadnięta na trasie S8 Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w nocy na trasie S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. Poruszały się nią dwa autokary z kibicami hiszpańskiego klubu piłkarskiego. W pewnym momencie ich drogę miały zablokować dwa auta osobowe. Jak podał RMF FM, po zatrzymaniu pojazdów do środka wtargnęli zamaskowani napastnicy. Mieli przy sobie pałki teleskopowe i młotki. Było ich około 50.

Informację o incydencie potwierdza Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do funkcjonariuszy z Ostrowi Mazowieckiej o godzinie 0.46. Mówiło o "zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica".

"Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi policji uniknięto eskalacji" - podała Mazowiecka Policja za pośrednictwem serwisu X.

10 osób rannych

Pogotowie udzieło poszkodowanym pomocy medycznej. Policja podaje, że trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Według RMF FM, w wyniku bójki rannych zostało łącznie dziesięć osób, z czego dziewięciu poszkodowanych to obywatele Hiszpanii, a jeden - Polski.

"W wyniku penetracji terenu policjanci stwierdzili przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8. W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób" - wylicza KWP w Radomiu.

Jak dodano we wpisie, podczas przeszukania zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu. "Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników" - podkreślono.

Stacja ustaliła, że w jednym z pojazdów ujawniono szaliki i maskotki w barwach Jagiellonii Białystok.

Mecz w Białymstoku

W czwartek wieczorem piłkarze Jagielloni Białystok wystąpią w roli gospodarzy w 5. kolejce fazy zasadniczej Ligii Konferencji. O godzinie 18.45 zagrają na miejskim stadionie z hiszpańskim zespołem Rayo Vallecano. O szczegółach informujemy na eurosport.tvn24.pl.

