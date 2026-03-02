Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce miał w drzwiach auta

Policjanci zatrzymali kierowcę mercedesa
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
30-letni kierowca Mercedesa zakończył podróż w areszcie. Jak podała policja, w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 125 kilometrów na godzinę. Był pijany i nie miał prawa jazdy.

W sobotę policjanci z Ostrołęki (Mazowieckie), wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED, patrolowali drogi radiowozem wyposażonym w wideorejestrator. Ich uwagę zwrócił Mercedes, którego kierujący znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym.

"Pomiar wykazał, że na odcinku z ograniczeniem do 50 km/h pojazd poruszał się z prędkością 125 km/h" - poinformował w komunikacie nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Samochód został zatrzymany do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 30-latek z Wielkopolski.

Policjanci zatrzymali kierowcę Mercedesa
Policjanci zatrzymali kierowcę Mercedesa
Źródło: KMP Ostrołęka

Alkohol w organizmie, butelki w drzwiach auta

Jak podała policja, od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu.

"Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dalsze sprawdzenie w policyjnych systemach ujawniło, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami" - przekazał Żerański.

Dodatkowo podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli w drzwiach pojazdu puste butelki po alkoholu.

Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Źródło: KMP Ostrołęka

Prowadzenie po alkoholu jest przestępstwem

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a samochód, którym się poruszał, na policyjny parking.

Policja przypomniała, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara do trzech lat więzienia.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Ostrołęka

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawieAlkoholPolicja
Czytaj także:
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem. Droga krajowa zablokowana
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
Wola
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie
Wawer
Zaginiony Sylwester Gładyś
Wszedł do parku i zniknął. Szukają zaginionego wykładowcy
Bielany
Policyjne kontrole aut przewozu osób po brutalnym pobiciu na stacji paliw
410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
Wola
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony
Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa
Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę
Ochota
Zderzenie w Sękocinie Starym
Pięć aut uszkodzonych po zderzeniu na skrzyżowaniu
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"
Śródmieście
skuter
Jechał skuterem, czeka go deportacja
Żoliborz
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie kilku aut na trasie S7
Kosztowny manewr 24-latka
Kosztowny manewr i strata prawa jazdy
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
TVN24
Roztopy w gminie Pomiechówek i sytuacja na rzece Wkrze
300-metrowy zator lodowy płynie Wkrą
Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
Miał pochwalać zamachowców i grozić śmiercią byłej dziewczynie
Śródmieście
Senior instruowany przez oszusta zgłosił się po kredyt (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł po kredyt, z kimś rozmawiał. Zaniepokoiło to pracownika banku
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Zwężą jezdnię na moście, zamkną chodnik nad Wisłostradą
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
Motocyklista zginął, kierowca uciekł
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
Ulice
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginął ośmioletni chłopiec
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Utknęła w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
Włochy
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany
Na Lotnisko Chopina pojawiły się żółte apteczki "Pet Care on the Go"
Specjalne apteczki dla zwierząt na Lotnisku Chopina
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki