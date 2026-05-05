Okolice Jechał bez opony i pod prąd Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę Źródło: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Do interwencji doszło w poniedziałek w miejscowości Jawory Stare na terenie powiatu ostrołęckiego. Policjanci drogówki podczas patrolowania ulic w nieoznakowanym radiowozie zauważyli rowerzystę, który jechał niewłaściwą stroną drogi, a jego pojazd był w fatalnym stanie technicznym.

"Mężczyzna jechał na samej feldze, a sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Badanie to potwierdziło, 61-latek miał pół promila w organizmie" - informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik policji w Ostrołęce.

Kara za jazdę po alkoholu i nie tylko

Policjanci ukarali mężczyznę mandatem w wysokości tysiąca złotych za jazdę po spożyciu alkoholu. Mniejsze dostał za jazdę pod prąd i zły stan techniczny jednośladu.

"Każdy uczestnik ruchu - niezależnie od tego, czy prowadzi samochód, czy rower - odpowiada za bezpieczeństwo swoje i innych. Niesprawny rower i lekceważenie przepisów mogą skończyć się tragedią" - przestrzega nadkom. Żerański.

