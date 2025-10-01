Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Poszedł na ryby. Wyłowił cenną broń z czasów Potopu Szwedzkiego

XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Łomianki. Zatopiona łódź z drona
Wędkarz łowiący ryby w Wiśle natrafił na wyjątkowe znalezisko. To doskonale zachowany rapier z XVII wieku. Broń została zabezpieczona i zdeponowana w muzeum.

Rapier z czasów Potopu Szwedzkiego, prawdopodobnie typ Agrippa, został wyłowiony z rzeki w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego.

Popularna broń w XVI i XVII wieku, ale nie wśród Polaków

"Zgłoszenia dokonał archeolog ze Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglav, którego zawiadomił wędkarz. Po wstępnym zabezpieczeniu rapier został przekazany i zdeponowany w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. O ostatecznym miejscu przechowywania znaleziska zadecydują względy konserwatorskie" - poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Rapier to rodzaj broni białej, kolnej (służącej do zadawania pchnięć). Wyewoluował ze średniowiecznego miecza i początkowo, w epoce renesansu, był bronią noszoną na co dzień przez mieszczan. Rapiery zostały rozpowszechnione w Europie Zachodniej od XVI do XVII wieku. W Rzeczypospolitej były używane rzadziej, głównie przez cudzoziemców, którzy zaciągali się do polskiego wojska.

MWKZ zaznaczył, że "najlepszym środowiskiem dla zatopionych obiektów jest woda". "Nieumiejętne zabezpieczenie zabytku może doprowadzić do jego nieodwracalnego uszkodzenia, a brak profesjonalnej inwentaryzacji miejsca utratę wartości badawczo-naukowych" - podkreślił w komunikacie poświęconym znalezisku.

Jednocześnie podziękował członkom stowarzyszenia za zgłoszenie.

XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Źródło: Piotr Duda/SHB Triglav/MWKZ
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Źródło: Piotr Duda/SHB Triglav/MWKZ
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Źródło: Piotr Duda/SHB Triglav/MWKZ

Niski stan Wisły sprzyja odkryciom

Na przełomie sierpnia i września poziom Wisły na warszawskim odcinku rekordowo się obniżył. Wodowskaz w rejonie Bulwarów Wiślanych wskazał drugiego września zaledwie cztery centymetry. To najniższy wynik w historii pomiarów prowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niski stan wody sprzyja odkryciom archeologicznym. Sensacją tego lata okazało się odnalezienie kolejnych przedmiotów ze skarbu zrabowanego przez wojska podczas potopu szwedzkiego. Badacze pod kierownictwem profesora Huberta Kowalskiego z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wydobyli kilkanaście fragmentów Villi Regii, czyli XVII-wiecznej rezydencji króla Władysława IV Wazy.

Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków

Klaudia Kamieniarz

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Duda/SHB Triglav/MWKZ

Udostępnij:
TAGI:
Nowy Dwór MazowieckiHistoriaZabytkiWisła
Czytaj także:
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Okolice
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Sąd utrzymał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
Odtworzony kapitel
"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo
Śródmieście
Agresor potrzebował pomocy
Zauważyli wystające spod zaparkowanego samochodu nogi i fragment tułowia
Białołęka
W Warszawie brakuje policjantów (zdj. ilustracyjne)
Wakaty w komendzie stołecznej. "Nie mamy co trzeciego policjanta"
Piotr Bakalarski
Pijana kierująca wjechała w żywopłot (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie zauważyła" krawężnika, wjechała na chodnik, potem w żywopłot
Okolice
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro. Pieniądze zniknęły, wybranek też
Okolice
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
TVN24
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
Śródmieście
33-latek został zatrzymany
"Z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety"
Okolice
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla
Śródmieście
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
Piotr Bakalarski
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
Włochy
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
Okolice
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
Śródmieście
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
Okolice
38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"
Białołęka
Stalowa belka zwisała z balkonu
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Flaga banderowców na koncercie. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia
Praga Południe
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
Ursynów
Awaria samolotu
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry
Włochy
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem. "Nie damy się wepchnąć do zamrażarki"
Śródmieście
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
Okolice
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
Ochota
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
Rembertów
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
Wilanów
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski dementuje. "Mój syn będzie uczęszczał na edukację zdrowotną"
Śródmieście
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
Praga Północ
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
Okolice
Autobus elektryczny Irizar
10 autobusów elektrycznych dla Warszawy
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki