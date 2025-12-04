Logo TVN Warszawa
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim
Źródło: Google Earth
Na ulicy Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim zginęła 80-letnia piesza. Policja szuka świadków tego tragicznego wypadku.

Do śmiertelnego potrącenia pieszej doszło w sobotę, 29 listopada, około godz. 07:25 na ulicy Paderewskiego 19 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak podaje tamtejsza policja w zdarzeniu brał udział 27-letni kierowca audi A4.

Teraz policja szuka świadków wypadku.

"Wszyscy, którzy widzieli ten wypadek i mogą pomóc w ustaleniu jego okoliczności, proszeni są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 3, tel. całodobowy 47 72 44 901, 47 72 44 213 lub z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu 47 72 442 95" - podali policjanci.

Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka

Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka

Praga Północ
Nie żyje 11-letni aktor. Znamy szczegóły wypadku

Nie żyje 11-letni aktor. Znamy szczegóły wypadku

TVN24
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

