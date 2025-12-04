Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku

Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do śmiertelnego potrącenia pieszej doszło w sobotę, 29 listopada, około godz. 07:25 na ulicy Paderewskiego 19 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak podaje tamtejsza policja w zdarzeniu brał udział 27-letni kierowca audi A4.

Teraz policja szuka świadków wypadku.

"Wszyscy, którzy widzieli ten wypadek i mogą pomóc w ustaleniu jego okoliczności, proszeni są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 3, tel. całodobowy 47 72 44 901, 47 72 44 213 lub z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu 47 72 442 95" - podali policjanci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD