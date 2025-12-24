Jechał z prędkością ponad 230 kilometrów na godzinę

Jak informuje młodsza aspirant Aleksandra Bardowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, w poniedziałek na mławskim odcinku drogi ekspresowej S7 doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia.
"49-letni mężczyzna z powiatu pabianickiego, kierujący samochodem marki Mercedes, rażąco przekroczył dozwoloną prędkość, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu" - przekazała policjantka. "Policyjny pomiar wykonany wideorejestratorem wykazał, że kierowca jechał z prędkością aż 233 km/h, mimo że na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 120km/h" - wyjaśniła.
Okazało się, że mężczyzna już wcześniej łamał przepisy ruchu drogowego. "Na kierowcę nałożono mandat w wysokości 5 tysięcy złotych, a do jego konta dopisano 15 punktów karnych" - przekazała Bardowska.
