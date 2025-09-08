Prąd pojawia się i znika. Mieszkańcy mają dość i chcą poznać przyczynę

Minister energii Miłosz Motyka o mrożeniu cen prądu i bonie ciepłowniczym Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Mieszkańcy gminy Michałowice skarżą się na powracające problemy z dostawą energii. Życie uprzykrzają im nie tylko duże awarie czy planowe wyłączenia. Uciążliwością są także krótkie zaniki napięcia.

Według mieszkańców występują one losowo, o przeróżnych porach dnia i nocy. Choć nie są długie, powodują frustrację i przerywają wykonywanie codziennych czynności.

Spółka energetyczna twierdzi, że źródłem problemu jest przede wszystkim pogoda i przewody, które reagują krótkotrwałym wyłączeniem napięcia na kontakt z gałęziami drzew. Na terenie gminy toczą się inwestycje związane z ich wymianą.

Autor petycji do dostawcy energii twierdzi, że nagłe zaniki prądu nie mają nic wspólnego z warunkami atmosferycznymi.

Sprawie przygląda się Urząd Regulacji Energetyki.

Gmina Michałowice sąsiaduje bezpośrednio z Warszawą, jest położona w zachodniej części jej strefy podmiejskiej. Składa się na nią 13 miejscowości: Granica, Komorów, Komorów Wieś, Nowa Wieś, Michałowice, Michałowice Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów i Suchy Las. Z uwagi na bliskość dwóch tras ekspresowych i linię Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest uznawana za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania na Mazowszu. Przestrzeni dla swoich firm chętnie szukają tu inwestorzy. Gmina od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach najzamożniejszych samorządów w Polsce.