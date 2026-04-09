Okolice Wbił się samochodem w autobus. Kierowca z zarzutami Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Zderzenie samochodu z autobusem na skrzyżowaniu w Markach Źródło: Miejski Reporter

W sobotę, 4 kwietnia, Prokuratura Rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Bandurskiego i Piłsudskiego w Wołominie, do którego doszło w piątek, 3 kwietnia. W jego wyniku pasażerka autobusu doznała ciężkich obrażeń ciała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Autobus na boku, osiem osób rannych

Śledztwo i zarzuty

Bezpośrednio po zdarzeniu śledczy wykonali oględziny miejsca wypadku i pojazdów biorących, w nim udział. Przesłuchali też świadków oraz osoby znajdujące się w pojazdach, a także osoby postronne. Uzyskano opinię biegłego, dotyczącą stanu zdrowia pokrzywdzonej, która odniosła najpoważniejsze obrażenia.

Przeanalizowano również zapisy rejestratorów pojazdów, znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. Jak poinformowała prokuratura, dały one podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów kierującemu samochodem osobowym.

"Prokurator zarzucił mężczyźnie kierującemu pojazdem marki BMW, że naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, nie zachował szczególnej ostrożności, nie dostosował techniki i taktyki jazdy oraz prędkości do panujących warunków drogowych, a także nie zastosował się do sygnału świetlnego, wjechał na skrzyżowanie, doprowadził do zderzenia z autobusem komunikacji miejskiej i nieumyślnie spowodował ciężkie obrażenia ciała u jednej z pasażerek autobusu" - wymieniła w komunikacie prokurator Karolina Staros, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Kierowcy grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny

"Przyznał się"

"Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia" - przekazała prokurator Staros.

Jak zaznaczyła prokuratura, w dalszym toku postępowania będzie uzupełniany materiał dowodowy w zakresie obrażeń pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu. Konieczne będzie również uzyskanie opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej oraz z zakresu rekonstrukcji i badań wypadków komunikacyjnych.

OGLĄDAJ: Sędziowie w Trybunale, demonstracja przed budynkiem. Najnowsze informacje