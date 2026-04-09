Wbił się samochodem w autobus. Kierowca z zarzutami

Wypadek w Markach
Zderzenie samochodu z autobusem na skrzyżowaniu w Markach
Źródło: Miejski Reporter
W Markach kierowca samochodu osobowego wjechał w autobus miejski, który następnie przewrócił się na bok. Ciężkich obrażeń doznała jedna z pasażerek autobusu. Kierowca BMW usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policji. W sprawie trwa śledztwo prokuratury.

W sobotę, 4 kwietnia, Prokuratura Rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Bandurskiego i Piłsudskiego w Wołominie, do którego doszło w piątek, 3 kwietnia. W jego wyniku pasażerka autobusu doznała ciężkich obrażeń ciała.

Autobus na boku, osiem osób rannych
Autobus na boku, osiem osób rannych

Śledztwo i zarzuty

Bezpośrednio po zdarzeniu śledczy wykonali oględziny miejsca wypadku i pojazdów biorących, w nim udział. Przesłuchali też świadków oraz osoby znajdujące się w pojazdach, a także osoby postronne. Uzyskano opinię biegłego, dotyczącą stanu zdrowia pokrzywdzonej, która odniosła najpoważniejsze obrażenia.

Przeanalizowano również zapisy rejestratorów pojazdów, znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. Jak poinformowała prokuratura, dały one podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów kierującemu samochodem osobowym.

Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

"Prokurator zarzucił mężczyźnie kierującemu pojazdem marki BMW, że naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, nie zachował szczególnej ostrożności, nie dostosował techniki i taktyki jazdy oraz prędkości do panujących warunków drogowych, a także nie zastosował się do sygnału świetlnego, wjechał na skrzyżowanie, doprowadził do zderzenia z autobusem komunikacji miejskiej i nieumyślnie spowodował ciężkie obrażenia ciała u jednej z pasażerek autobusu" - wymieniła w komunikacie prokurator Karolina Staros, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Kierowcy grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Kodeks karny
Tak doszło do wypadku w Markach. Nagranie
Tak doszło do wypadku w Markach. Nagranie

Katarzyna Kędra

"Przyznał się"

"Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia" - przekazała prokurator Staros.

Jak zaznaczyła prokuratura, w dalszym toku postępowania będzie uzupełniany materiał dowodowy w zakresie obrażeń pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu. Konieczne będzie również uzyskanie opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej oraz z zakresu rekonstrukcji i badań wypadków komunikacyjnych.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki