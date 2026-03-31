Kierowca uderzył w drzewo. Samochód na boku

Do zdarzenia doszło w miejscowości Łajski, na ulicy Kościelnej.
- Samochód osobowy z nieznanych przyczyn zjechał i uderzył w drzewo. Podróżowała nim jedna osoba. W momencie przybycia strażaków na miejsce samochód był na boku. W środku był kierowca z obrażeniami miednicy i innymi mniejszymi - poinformował mł. bryg. Tomasz Suracki ze straży pożarnej w Legionowie.
Działania strażaków polegały na wyciągnięciu mężczyzny z auta przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Kierowca został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. - Podczas działań strażaków mężczyzna był przytomny i kontaktowy - dodał Suracki.
Na miejscu działają 4 zastępy straży pożarnej.
