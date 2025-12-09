Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu

03.02.2023 | W Polsce jest mniej wypadków, ale nie kierowców bez wyobraźni Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 14.42, do strażaków z Sochaczewa. Dotyczyło wypadku drogowego na drodze krajowej numer 92 w Kożuszkach-Parcel, położonej w gminie Sochaczew. Na miejsce skierowano 6 zastępów, czyli 24 strażaków.

"Po dojeździe stwierdzono, że w zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowały w sumie cztery osoby. Trzy z nich po udzieleniu pomocy medycznej zostały przetransportowane do szpitali - poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Strażacy zabezpieczają i oświetlają miejsce zdarzenia.

Samochody biorące udział w zdarzeniu są mocno rozbite. Jeden z nich dachował. Na jezdni leżą elementy karoserii, wylały się też płyny eksploatacyjne.

Utrudnienia. Wyznaczono objazdy

Na miejscu swoje czynności prowadzi także policja. Jak podała, w wypadku brały udział dwa samochody marki BMW. "Trzy osoby - kierowca BMW X3 oraz dwaj pasażerowie z obydwu pojazdów zostali przewiezieni do szpitala. Kierowcy są trzeźwi i posiadają uprawnienia do kierowania" - przekazała we wpisie w mediach społecznościowych policja Sochaczew.

Są utrudnienia na drodze krajowej numer 92. Policjanci wyznaczyli objazdy. Pojazdy osobowe mogą korzystać z objazdu przez Żelazową Wolę. Dla pojazdów ciężarowych wyznaczono objazd przez Topołową (DK92), Szymanów do Aleksandrowa w powiecie żyrardowskim. Kierowcy jadący z Sochaczewa w kierunku Warszawy, powinni się kierować na rondo przy ulicy Żyrardowskiej, Bielice, Wiskitki do A2.