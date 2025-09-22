Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód

W kanadyjskiej miejscowości bobry odcięły dostęp do internetu Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w Konstancinie-Jeziornie na ulicy Długiej. "28-letnia kierująca dostawczym peugeotem, wyjeżdżając spod paczkomatu nie zachowała ostrożności i zahaczyła autem o przewody światłowodowe" - przekazała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.

Kierująca zerwała przewody światłowodowe Źródło: Policja Piaseczno/Facebook

Efektem były zerwane kable, złamany słup oraz uszkodzone ogrodzenie.

Jak podała policja, kierująca to zdarzenie zakończyła z mandatem karnym oraz przestrogą na przyszłość, że czasem drobna chwila nieuwagi potrafi narobić naprawdę sporo zamieszania.

