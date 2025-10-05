Policyjny pościg za 18-latkiem. Jechał pijany i bez uprawnień

Zatrzymanie po policyjnym pościgu Źródło: Policja Śląska

Do zdarzenia doszło na ulicy Leśnej w Kobyłce, niedaleko Warszawy. Podczas patrolu policjanci zwrócili uwagę na osobowego volkswagena.

Porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo

"Policjanci dali mu sygnał do zatrzymania, jednak kierowca nie reagował i nie wykonał poleceń funkcjonariuszy. Po krótkim pościgu porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo" - podała aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Okazało się, że powodem ucieczki 18-letniego kierującego była jazda pod wpływem alkoholu oraz brak uprawnień do kierowania. "Wynik badania wykazał, że młody człowiek miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto w trakcie czynności, u 26-letniego pasażera volkswagena, mundurowi znaleźli torebkę foliową z mefedronem" - dodała policjantka.

Odpowiedzą kierowca i pasażer

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie trafili do aresztu.

18-latek usłyszał zarzut dotyczący niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz kierowania bez posiadanych uprawnień. Grozi mu teraz kara nawet do pięciu lat więzienia. 26-letni pasażer odpowie natomiast za posiadanie środków odurzających.