Rowerzysta zmarł po czołowym zderzeniu
Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w okolicach ulicy Piaseczyńskiej w miejscowości Ruda.
Jak przekazał nam Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 13.28 i dotyczyło potrącenia rowerzysty przez kierowcę samochodu osobowego.
- Świadkowie podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, potem przejęli ją strażacy. Następnie poszkodowanym zajął się zespół ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano łącznie 18 strażaków. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał nam strażak.
Rowerzysta nie żyje
Więcej o okolicznościach wypadku opowiedziała asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
- Doszło do zderzenia samochodu marki BMW z rowerzystą. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego wynika, że kierujący jednośladem, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechał z chodnika i zderzył się czołowo z autem prowadzonym przez 56-latka. Mimo podjętej reanimacji, życia rowerzysty nie udało się uratować - poinformowała przed godziną 15 policjantka.
- Kierujący BMW został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy - dodała.
Ulica zablokowana
Policjantka zaznaczyła, że na miejscu pracuje jeszcze technik kryminalistyki, który zabezpiecza ślady. Czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratora rejonowego w Grójcu. Ulica Piaseczyńska jest zablokowana na czas działań służb.