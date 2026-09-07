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Okolice

Rowerzysta zmarł po czołowym zderzeniu

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Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Wypadek pod Tarczynem i lądowanie LPR
Źródło wideo: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Źródło zdj. gł.: Informacje na gorąco powiat piaseczyński
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W okolicach trasy S7 pod Tarczynem (Mazowieckie) doszło do potrącenia rowerzysty. Zanim na miejsce dotarli ratownicy, rannego reanimowali świadkowie. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w okolicach ulicy Piaseczyńskiej w miejscowości Ruda.

Jak przekazał nam Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 13.28 i dotyczyło potrącenia rowerzysty przez kierowcę samochodu osobowego.

- Świadkowie podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, potem przejęli ją strażacy. Następnie poszkodowanym zajął się zespół ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano łącznie 18 strażaków. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał nam strażak.

Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco powiat piaseczyński
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco powiat piaseczyński
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco powiat piaseczyński
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco powiat piaseczyński

Rowerzysta nie żyje

Więcej o okolicznościach wypadku opowiedziała asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

- Doszło do zderzenia samochodu marki BMW z rowerzystą. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego wynika, że kierujący jednośladem, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechał z chodnika i zderzył się czołowo z autem prowadzonym przez 56-latka. Mimo podjętej reanimacji, życia rowerzysty nie udało się uratować - poinformowała przed godziną 15 policjantka.

- Kierujący BMW został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy - dodała.

Ulica zablokowana

Policjantka zaznaczyła, że na miejscu pracuje jeszcze technik kryminalistyki, który zabezpiecza ślady. Czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratora rejonowego w Grójcu. Ulica Piaseczyńska jest zablokowana na czas działań służb.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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