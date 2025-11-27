Logo TVN Warszawa
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia

Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Grójec (Mazowieckie)
Źródło: Google Maps
39-latek z nożem w ręku zaatakował dwie kobiety, raniąc jedną z nich, a potem wbiegł do sklepu. Tam groził obsłudze i przybyłym na miejsce policjantom. Ci użyli paralizatora. Mężczyzna trafił początkowo do szpitala. Usłyszał już jednak zarzuty, grozi mu 20 lat więzienia.

W środę, 19 listopada, około godziny 21, policjanci z Grójca otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie chodzącym po centrum miasta z nożem w ręku i stwarzającym zagrożenie dla przechodniów.

"39-latek zaatakował dwie kobiety: 28-letnią mieszkankę powiatu ranił nożem w plecy, a drugiej 22-letniej kobiecie przeciął ostrzem kurtkę" - poinformowała asp. szt. Ewelina Kozdruj z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Następnie wszedł do sklepu, gdzie zastał go przybyły na miejsce patrol. "Po wejściu funkcjonariuszy do środka okazało się, że sprawca nadal trzyma nóż, jest bardzo pobudzony, wykrzykuje groźby pozbawienia życia wobec pracowników i policjantów oraz żąda wydania gotówki z kasy" - opisała Kozdruj.

Policjanci użyli paralizatora

Jak podała policja, mimo wielokrotnych wezwań do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia i prób uspokojenia sytuacja nie uległa zmianie, mężczyzna wciąż był agresywny i zbliżał się z nożem do funkcjonariuszy. W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia policjanci użyli paralizatora. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

Na miejsce wezwano pogotowie. Po zbadaniu 39-latka podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala ze względu na jego stan zdrowia.

Zarzuty i areszt

Teraz policja poinformowała o zarzutach dla 39-latka.

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie czterech zarzutów, w tym usiłowania rozboju, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy" - podano w komunikacie. "Z uwagi na fakt, że 39-latek wykorzystał do tego celu niebezpieczne narzędzie, grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności" - dodano.

Sąd Rejonowy w Grójcu, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 39-latka trzymiesięczny areszt.


Digital w cieniu "młotka". Wspomnienie pstrokatej epoki
Piotr Bakalarski

