Metodą na "salami" ponad rok okradała sąsiadkę

Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Płońsk (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Earth

Przez ponad rok okradała sąsiadkę i nie zostawiała żadnych śladów. W sumie z jej domu zabrała 19 tysięcy złotych. 36-latka odpowie za kradzieże z włamaniem. Jak informuje śledczy, do domu pokrzywdzonej dostawała się metodą na "pasówkę", a kradła metodą na "salami".

Prokuratura Rejonowa w Płońsku skierowała do Sądu Rejonowego w Płońsku akt oskarżenia przeciwko 36-letniej Magdzie N. z gminy Raciąż. Jest ona oskarżona o popełnienie 13 przestępstw.

"Od lipca 2024 roku do października 2025 roku wielokrotnie włamywała się do domu 81-letniej sąsiadki. Wykorzystując jej nieobecność w domu i posiadając nielegalnie zdobyte oryginalne lub dorobione klucze do drzwi wejściowych, kradła średnio raz w miesiącu gotówkę. W sumie było to 19 tysięcy złotych. Kwoty były różne, by nie wzbudzić podejrzeń" - informuje w komunikacie prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

W zdemaskowaniu sprawczyni pomogła rodzina seniorki.. Gdy pieniądze zaczęły ginąć coraz częściej, syn postanowił zainstalować w domu matki fotopułapkę. Wkrótce kamera nagrała, co działo się, gdy seniorka wychodziła.

"Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzuconych jej czynów i złożyła wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym" - dodaje prokurator.

Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy

Grozi jej surowa kara

36-latka była już w przeszłości karana, a obecny akt oskarżenia, nie jest jedynym ostatnio skierowanym przeciwko niej do płońskiego sądu. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Maksymalna kara łączna za tego typu przestępstwa może być jednak orzeczona nawet na 30 lat.

Art. 279 § 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Kodeks karny

Jak działała podejrzana?

W komunikacie prokuratura wyjaśnia, że w tej sprawie podejrzana działała metodą na "pasówkę", która polega na tym, że przestępca pokonuje zamek w drzwiach w taki sposób, aby nie pozostawić żadnych widocznych śladów włamania. Z reguły używa kluczy skradzionych, dorobionych, odciśniętych lub specjalistycznych wytrychów dopasowanych do konkretnego modelu zamka. Z kolei metoda na "salami", to kradzieże małych ilości lub drobnych kwot, lecz często i metodycznie, by nie wzbudzić niepożądanych podejrzeń.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicjaProkuraturaPłońsk
