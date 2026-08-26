Okolice Znalazł rękojeść miecza i fragment szpili. "Takie znaleziska są rzadkością" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Znaleziska trafiły do konserwatora Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Do mazowieckiego konserwatora zabytków trafiły przedmioty sprzed trzech tysięcy lat znalezione w trakcie poszukiwań na terenie gminy Brwinów. Prowadził je Paweł Szelest.

Wśród odnalezionych zabytków są m.in. rękojeść miecza, zdobiony fragment szpili, łyżka (w dwóch fragmentach) oraz prawdopodobnie fragment rudy darniowej.

"Po wstępnej analizie okazało się, że mamy do czynienia z naprawdę rzadkimi obiektami. Rękojeść i fragment szpili to importy datowane na środkową i wczesną fazę późnej epoki brązu. Takie znaleziska są rzadkością w strefie mazowieckiej" - podkreślono w komunikacie mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Znaleziska trafiły do konserwatora Przedmiot znaleziony pod Brwinowem Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Przedmiot znaleziony pod Brwinowem Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Przedmiot znaleziony pod Brwinowem Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Przedmiot znaleziony pod Brwinowem Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Przejdą badania i konserwację

Jak podkreślono, poszukiwania prowadzone były legalnie, na podstawie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym archeologicznych.

"To właśnie odpowiedzialne, zgodne z przepisami zgłoszenie znaleziska było powodem (...) spotkania, podczas którego omówiliśmy z poszukiwaczem aktualne informacje oraz zakreślimy możliwe scenariusze kolejnych działań, na terenie poszukiwań" - wyjaśniono.

Obiekty trafią docelowo do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Tam przejdą kompleksowe badania i konserwację.