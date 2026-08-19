Pieszy potrącony na A2, lądował śmigłowiec LPR
Informacje o wypadku podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 na odcinku pomiędzy węzłami Pruszków a Grodzisk Mazowiecki, w pobliżu MOP Brwinów Północ.
"Samochód osobowy potracił pieszego, 1 osoba ranna. Na czas lądowania LPR jezdnia w kierunku Poznania została zablokowana. Utrudnienie powstało około godz. 20.20. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 3 godziny" - podała GDDKiA.
Źródło: tvnwarszawa.pl