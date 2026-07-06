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Ochota

Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Tak autobus próbował hamować

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Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Davis
Uszkodzona infrastruktura drogowa, porozjeżdżane trawniki i zniszczona kostka brukowa przy tunelu przejścia podziemnego. Reporter TVN24 pokazał, jak wygląda okolica Ronda Zesłańców Syberyjskich, gdzie doszło wczoraj do poważnego wypadku autobusu miejskiego.

Autobus najpierw zderzył się z tramwajem, potem odjechał w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Uszkodził kolejne auta po drodze, ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego i tam dopiero zatrzymał się, uszkadzając dach.

Uszkodzona kostka i infrastruktura drogowa, porozjeżdżana trawa

Reporter TVN24 Jan Piotrowski pokazał miejsca w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, gdzie kierowca autobusu próbował hamować. - Tutaj są jeszcze ślady, dokładnie możemy odtworzyć to, jak pojazd jechał. To tam po raz pierwszy kierowca poczuł, że coś dzieje się nie tak z pojazdem, że nie może wyhamować. Zahaczał najpierw o tramwaj, potem o kilka samochodów, łącznie najpierw uderzył w dziewięć stojących na światłach, potem w kilka innych, z czego ostatni już tutaj przed samym rondem wepchnął go do tunelu - mówił Piotrowski.

W zdarzeniu uszkodzonych zostało łącznie 14 samochodów. Strażacy pomagali na miejscu w udzielaniu pomocy medycznej poszkodowanym.

Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Wypadek autobusu w Warszawie

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 18. - Po przyjeździe na miejsce stwierdziliśmy, że autobus poruszał się ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku w kierunku Alej Jerozolimskich. Uderzył w dziewięć samochodów, które prawdopodobnie stały na światłach. Później w Alejach Jerozolimskich uderzył w kolejny samochód osobowy, razem z którym wpadł do przejścia podziemnego koło Dworca Zachodniego - relacjonował aspirant sztabowy Robert Dziuba z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Rannych zostało sześć osób, tylko jeden z pasażerów jest nadal hospitalizowany, reszta została zwolniona do domu.

Obecnie na miejscu nie ma już utrudnień, ruch odbywa się normalnie. Autobus z przejścia podziemnego wyciągnięty został po godzinie 23.

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji poinformował, że kierowcą autobusu był 58-letni Polak. Jak mówił, z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej, miał problem z hamowaniem. Dodał, że w sumie 14 samochodów osobowych uczestniczyło w zdarzeniu.

Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Davis
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
WypadekWypadki i kolizje w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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