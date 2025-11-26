Wreszcie koniec przebudowy. Wiemy, kiedy otworzą przejście podziemne na Zachodnim

Dworzec Zachodni. Przejście pod peronami wciąż nieczynne Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Dworzec Zachodni został otwarty niedawno, po trwającej kilka lat modernizacji. Nie wszystko jednak udało się dokończyć. Podróżnym wysiadającym na Zachodniej wciąż doskwiera brak podziemnego przejścia między peronami a poczekalnią z kasami. Aby dostać się do pociągu są zmuszeni do korzystania z kładki. Ona sama jest bardzo przestronna, ale prowadzące do niej schody są wąskie. Oblężenie przeżywa też jedyna winda, momentami ustawia się do niej długa kolejka. Te utrudnienia były szczególnie widoczne podczas zamknięcia na ponad tydzień Dworca Centralnego.

Atrakcje dla podróżnych i mieszkańców

W środę rano kolejarze przekazali nam dobrą wiadomość. - Przejście podziemne pod peronami na Dworcu Zachodnim zostanie otwarte w piątek, 28 listopada o godzinie 12 - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego spółki PKP PLK.

W związku z otwarciem przejścia podziemnego kolejarze przygotowali niespodziankę dla mieszkańców i podróżnych. - Na miejscu będzie czekać poczęstunek w postaci specjałów z różnych regionów Polski, do których można dojechać ze stacji Warszawa Zachodnia. Będzie też muzyka na żywo i atrakcje dla dzieci. W godzinach popołudniowych stacja zostanie specjalnie podświetlona - zapowiada Anna Znajewska-Pawluk.

Przebudowa Dworca Zachodniego

Przebudowa dworca, wraz z częścią torową, trwała w sumie pięć lat i pochłonęła około 2,5 miliarda złotych. Dziewięć peronów ma nowe zadaszenia. Są one dostępne zarówno od strony Ochoty, jak i Woli. Prowadzą do nich windy oraz schody ruchome.

Pod nowymi peronami znajduje się 26 lokali o łącznej powierzchni ponad 5300 metrów kwadratowych. Kasy biletowe i poczekalnie będą zatem sąsiadować ze sklepami, restauracjami i kawiarniami. Kolejarze informowali, że udało się podpisać umowy na najem z 22 podmiotami.

W przyszłym roku pod dworzec będzie można przyjechać tramwajem. Na poziomie -2 stacji Warszawa Zachodnia powstaje przystanek, gdzie zatrzymają się składy jadące po nowej trasie wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku i parku Pięciu Sióstr.

