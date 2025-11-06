Logo TVN Warszawa
Ochota

Jeden z największych polskich szpitali przekłada hospitalizacje na przyszły rok

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Wiceszef NFZ o "najważniejszym i najtrudniejszym zadaniu" dotyczącym finansów w ochronie zdrowia
Źródło: TVN24
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przekłada na 2026 rok planowe hospitalizacje i wydaje pacjentom na krótszy czas leki. - Nie stać nas na dalsze finansowanie tych terapii bez zapłaty za wykonane procedury i leki – poinformowała dyrektor placówki Marzena Kowalczyk.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha to jeden z największych szpitali w Polsce, o najwyższym stopniu referencyjności. Leczy pacjentów w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej z całej Polski. Dysponuje prawie tysiącem łóżek, rocznie hospitalizowanych jest tam ok. 70 tysięcy pacjentów, a dwa razy tylu korzysta z przyszpitalnych poradni specjalistycznych.

"Szpital do tej pory nie otrzymał zapłaty"

W czwartek dyrektor placówki Marzena Kowalczyk poinformowała, że UCK WUM od stycznia do września 2025 roku zrealizowało świadczenia ponad limit określony w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia na prawie 200 milionów zł. – Szpital do tej pory nie otrzymał zapłaty za udzielone świadczenia zdrowotne – przekazała.

Poinformowała też, że UCK WUM nie otrzymało z NFZ na listopad i grudzień planu rzeczowo-finansowego określającego limit świadczeń do wykonania – NFZ umożliwił realizację świadczeń na podstawie przekazanych aneksów technicznych z zerową wartością planu. Oznacza to, że szpital może udzielać świadczeń bez zobowiązania NFZ do ich zapłaty.

Dyrektor placówki podkreśliła, że powoduje to niepewność co do poziomu finansowania prowadzonej działalności i niepokój, czy w razie zmniejszenia przez NFZ limitów zawartych umów szpital zdąży przeorganizować kolejki oczekujących pacjentów, żeby dostosować plan wykonania świadczeń do poziomu finansowania.

– Na podstawie otrzymanych informacji podjęte zostały już działania w kierunku przełożenia na kolejny rok hospitalizacji planowych, nieobarczonych ryzykiem powikłań czy pogorszenia stanu zdrowia pacjenta – poinformowała Marzena Kowalczyk.

Leki na okres "krótszy niż standardowo"

Ograniczenia dotyczą też programów lekowych.

– Leki w programach lekowych wydawane są pacjentom objętym leczeniem na okres krótszy niż standardowo. Czas ten skrócono z trzech miesięcy do jednego miesiąca. Nie stać nas na dalsze finansowanie tych terapii bez zapłaty za dotychczas wykonane procedury i leki – wyjaśniła.

Zapewniła jednocześnie, że szpital zgodnie z tym, do czego jest zobowiązany, udziela jak dotychczas świadczeń zdrowotnych dzieciom, pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia – w tym chorym onkologicznie i hematologicznie.

"NFZ jest w trakcie aneksowania umów"

PAP zwróciła się do mazowieckiego oddziału NFZ o odniesienie się do sprawy.

"W związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa dla Funduszu o kwotę 3,5 mld zł mazowiecki NFZ jest w trakcie aneksowania umów z placówkami medycznymi, gwarantując dostępność do świadczeń dla pacjentów w listopadzie i grudniu br. W następnej kolejności przystąpimy do rozliczenia nadwykonań wypracowanych przez świadczeniodawców" – przekazał rzecznik prasowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Łukasz Jarocki.

Podobne decyzje o przesunięciu planowych przyjęć i ograniczeniach w programach lekowych podejmują niektóre szpitale w różnych częściach kraju, m.in. w województwach podkarpackim i pomorskim.

Prezes NFZ: uruchomimy dodatkowy miliard złotych

Prezes NFZ Filip Nowak przekonywał w czwartek na konferencji prasowej, że pacjenci mogą czuć się bezpiecznie. Zaznaczył, że NFZ zawarł umowy na realizację świadczeń na cały rok. – Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomi dodatkowy miliard złotych z obligacji na finansowanie świadczeń, kolejne 3,5 miliarda złotych jest możliwe do wygospodarowania z Funduszu Medycznego, a ponad pół miliarda złotych z Ministerstwa Zdrowia – poinformował.

W piątek minister finansów Andrzej Domański spotka się z szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą.

– Będziemy rozmawiać, jak skutecznie zarządzać pieniędzmi z NFZ – powiedział w czwartek Domański. Dodał, że resort finansów już raz w tym roku dofinansował system kwotą ok. 7 miliardów złotych i możliwe jest jeszcze zwiększenie tej kwoty o kolejne 3-4 miliardy złotych.

W ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 miliarda złotych z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi. Łącznie dotacja dla Funduszu w 2025 roku wyniosła 31 miliardów złotych.

Ogromna luka finansowa NFZ

W pierwszej połowie października PAP dowiedziała się ze źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 miliardów złotych. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia luka finansowa w NFZ wyniesie w 2026 roku 23 miliardy złotych.

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Ochrona zdrowia
