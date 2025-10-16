Logo TVN Warszawa
Ochota

200 milionów na budowę hali sportowej. Są kontrowersje

Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Rafał Trzaskowski o budowie hali na Skrze
Źródło: TVN24
Rada Warszawy zapisała 200 milionów złotych w prognozie finansowej miasta na budowę hali sportowej na Skrze. Obiekt przeznaczony na mecze koszykówki i siatkówki pomieści sześć tysięcy widzów. Inwestycja budzi sprzeciw części mieszkańców i władz dzielnicy.

Podczas czwartkowej sesji głosami radnych Koalicji Obywatelskiej dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy na lata 2025-2055. Jednym z nowych punktów tego dokumentu była "Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - 200 mln zł". Pod tym zapisem kryje się sfinansowanie budowy hali sportowej na terenie Skry, między ruiną stadionu lekkoatletycznego a nowym, kameralny boiskiem do rugby.

Obiekt ma służyć przede wszystkim koszykarzom Legii i Dzików (oba zespoły występują w Orlen Basket Lidze) oraz siatkarzom PGE Projektu Warszawa (grają w PlusLidze). Sześć tysięcy krzesełek oznacza, że hala będzie nieco większa od Torwaru, który liczy pięć tysięcy miejsc.

- To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki na europejskim poziomie - mówił do radnych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapewniał, że projekt przewiduje zaawansowane rozwiązania akustyczne, które zminimalizują hałas podczas wydarzeń sportowych. Zapewniał też, że po oddaniu obiektu sprawa dźwięku będzie monitorowana. Podobnie jak kwestie dotyczące drożności ruchu i parkowania w okolicy. Deklarował, że w budynku nie będą organizowane koncerty.

Źródło: UM Warszawa

"Decyzja w pośpiechu, w nadzwyczajnym trybie"

Radni i radne opozycji zarzucali władzom Warszawy działanie wbrew mieszkańcom i niedopuszczenie ich do głosu. Zgodnie przyznali, że taka hala jest potrzebna, ale niekoniecznie w tym miejscu.

- W pośpiechu mamy decydować o przyznaniu pieniędzy na halę na Skrze, planowanej de facto w środku Pola Mokotowskiego. Mam wrażenie, że urbanistycznie to jest nietrafiona lokalizacja. Nie ma wątpliwości, że taka hala powinna w Warszawie powstać, natomiast dlaczego akurat w tym miejscu, kosztem komfortu, spokoju, możliwości wyciszenia się w parku, w który dopiero co zainwestowano tak duże środki? - pytał radny Jan Mencwel z klubu Lewica - Miasto Jest Nasze.

Zwrócił uwagę, że hala powstaje z pominięciem konsultacji społecznych i stanowiska rady dzielnicy, "w nadzwyczajnym trybie", podczas gdy inwestycje takie jak obwodnica śródmiejska na Pradze są zamrożone od lat.

Polemizował z tym radny Piotr Wertenstein-Żuławski (KO). - Nie zgadzam się, że coś jest robione nagle. Temat nie jest nowy, w poprzedniej kadencji podjęto decyzję, wydano pieniądze na projekt i pozwolenie na budowę - przypomniał. I przekonywał, że hala będzie służyć nie tylko sportowcom, ale przede wszystkim widzom, którzy przyjdą im kibicować.

Stwierdził, że obawy mieszkańców zostały "zaopiekowane" przez Rafała Trzaskowskiego, a kwestie, które wciąż budzą wątpliwości, można rozwiązać w ciągu dwóch-trzech lat budowy obiektu. - On będzie budowany na terenie przeznaczonym na sport, nie będzie budowany w parku, to wprowadzanie w błąd - zwracał się do Mencwela Wertenstein-Żuławski.

Zauważył, że kibice siatkówki i koszykówki potrafią zachować się kulturalnie, kibicują rodzinnie, unikają wulgaryzmów.

Źródło: UM Warszawa

Przepustki parkingowe dla mieszkańców okolicy

Rafał Trzaskowski odpowiedział na część pytań radnych. Jak wyegzekwować zakaz organizowania koncertów w hali? - Bardzo prosto. Regulaminem obiektu albo zakazem podpisywania takich umów w pełnomocnictwie udzielonym zarządcy - odparł.

Kwestie parkingowe zamierza rozwiązać tak, jak na Saskiej Kępie w czasie imprez na Stadionie Narodowym. Zakazem parkowania dla aut bez przepustki. - Kiedy będą się odbywać mecze, na ulice Starej Ochoty wjadą tylko mieszkańcy z przepustkami Zarządu Dróg Miejskich - wyjaśniał Trzaskowski.

Powtórzył też, że w konsultacjach dotyczących Pola Mokotowskiego uczestnicy (były prawie 10 lat temu) chcieli sportu właśnie na Skrze, nie na Polu. Trzeba tu zauważyć, że granica między tymi terenami jest dość umowna, oddziela ja mała uliczka Rokitnicka. Prezydent przypomniał, że rejon Skry od kilkudziesięciu lat służył sportowi i takie jest jego przeznaczenie.

Za wprowadzeniem zmian w WPF głosowało 39 radnych, 13 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Źródło: UM

Mieszkańcy i dzielnica nie chcą tej hali

W środę odbyła się sesja rady dzielnicy Ochota, podczas której przyjęto uchwałę, wzywającą radnych i prezydenta miasta do wstrzymania inwestycji. Radni Ochocian, MJN, Lepsze Jutro i Koalicji Obywatelskiej poparli sprzeciw wobec realizacji tego projektu – napisali Ochocianie na Facebooku. Nieoficjalnie można usłyszeć, że "przepchnięcie" budowy hali oznacza koniec rządzącej ochotą koalicji KO i lokalnych stowarzyszeń.

W poniedziałek w auli liceum przy Wawelskiej wiceprezydentka stolicy Renata Kaznowska próbowała przekonać do inwestycji mieszkańców. Przyszło kilkaset osób, w większość przeciwnych budowie. Przekonywali, że inwestycja oznacza zalew aut, a co za nim idzie korki i problemy parkingowe. Wyrażali obawy o hałas i zachowanie kibiców po meczach. Zwracali uwagę na blisko ośrodka dla dzieci w spektrum autyzmu. Krytykowali, że decyzja o inwestycji zapadła bez konsultacji społecznych.

Kaznowska odpowiadała, że hala będzie wyposażona w elementy dźwiękochłonne i nie będzie nawet w połowie tak głośna jak ulica Wawelska. Przypomniała, że od lat 50. jest to teren przeznaczony na sport i odzwierciedla to obowiązujący plan miejscowy. Zapewniała, że poza zawodowymi klubami koszykarskimi i siatkarskimi będzie służyć także grupom młodzieżowym. Przekonywała, że miejsce ma dostateczną obsługę komunikacyjną, a autobusy będą w stanie rozwieźć kibiców w ciągu pół godziny (tak miał zadeklarować Zarząd Transportu Miejskiego) przy pełnym obłożeniu hali (sześć tysięcy osób). Wyliczała, że na i wzdłuż ulicy Odraszka oraz terenie Nowej Skry (fragment terenu oddany do użytku w tym roku) do dyspozycji zmotoryzowanych będzie 257 miejsc postojowych, a wraz z tymi planowanymi pod wyremontowanym stadionem lekkoatletycznym będzie ich łącznie 661.

Wiceprezydentka Kaznowska zadeklarowała, że w hali nie będzie koncertów, choć pierwotnie była planowana jako obiekt widowiskowo-sportowy. Tłumaczyła to przede wszystkim tym, że ma ona służyć sportowcom i nie będzie przestrzeni na inne wydarzenia. Podobną obietnicę złożył też prezydent Trzaskowski.

Szczegółową relację ze spotkania przeczytasz w TVN24+>>>

Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o niechcianą halę
Piotr Bakalarski
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Inwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
