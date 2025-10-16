Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze

MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Rafał Trzaskowski o budowie hali na Skrze
Źródło: TVN24
Dzisiejsze głosowanie Rady Warszawy w sprawie Skry oznacza koniec koalicji na Ochocie. W związku z decyzją o poparciu budowy hali na terenie Skry Miasto Jest Nasze opuszcza koalicję w dzielnicy - przekazali w czwartek działacze MJN. Podobną decyzję podjęli radni partii Razem i lokalnego ugrupowania Ochocianie. Jak przyznaje MJN, decyzja nie była łatwa, ale według działaczy - konieczna.

"Sprawa hali na Skrze to nie tylko spór o jeden budynek. To symbol tego, jak władze Warszawy traktują przestrzeń publiczną, mieszkańców i własne obietnice" - czytamy w stanowisku w tej sprawie opublikowanym na Facebooku.

MJN argumentuje swoją decyzję między innymi troską o zieleń. "Kiedyś to deweloperzy chcieli zabudowywać parki. Dziś? Miasto przejęło ich 'najlepsze' praktyki! To władze Warszawy stawiają uciążliwy, ogromny obiekt w sercu parku, który miał być miejscem odpoczynku i przyrody" - podnoszą.

MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Źródło: MJN

"Manifest sprzeciwu wobec bezwzględności PO"

Zdaniem radnych MJN chodzi także o głos mieszkańców. "Miasto odmówiło przeprowadzenia konsultacji społecznych, mimo że inwestycja za ponad 200 milionów złotych na stałe zmieni charakter tej części Warszawy. Pole Mokotowskie, niedawno odnowione za ponad 40 milionów złotych, przestanie być przestrzenią wytchnienia – i dla ludzi, i dla dzikiej przyrody" - oceniają.

Jak wskazuje MJN, chodzi też o jakość polityki. "Ta decyzja pokazuje, jak łatwo w Warszawie można złamać umowy i obietnice złożone mieszkańcom. To, co dziś się wydarzyło, jest złamaniem warunków umowy koalicyjnej. Dzisiejsze zerwanie koalicji jest więc manifestem sprzeciwu wobec bezwzględności Platformy Obywatelskiej. Sprzeciwiamy się niesłowności, pomijaniu mieszkańców i polityce, w której interesy partyjne są ważniejsze niż wspólne dobro" - tłumaczą. I dodają na koniec: "Jesteśmy dumni z pracy naszej ochockiej radnej Urszuli Kałłaur, która – mimo przejścia do opozycji – na pewno nadal będzie walczyć o transparentność, zieleń i uwagę dla głosu mieszkańców Ochoty, tak jak robiła to dotąd – z odwagą i konsekwencją!".

Uciążliwy projekt w sercu Pola Mokotowskiego

Kałłaur sprawę skomentowała na nagraniu zamieszczonym na portalu X.

- To jest jedno słowo, które opisuje działania Platformy Obywatelskiej w radzie miasta. I jest to bezwzględność. Kiedyś to deweloperzy chcieli budować w parkach na terenach zielonych, dziś robią to władze miasta, pchając uciążliwy projekt sportowy w samo serce Pola Mokotowskiego. Miasto jest także bezwzględne wobec Ochoty i swoich własnych działaczy na Ochocie. Głosując dziś nad wnioskiem o dofinansowanie hali, miasto postanowiło zerwać tę umowę - powiedziała na nagraniu opublikowanym na portalu X Urszula Kałłaur, radna MJN z Ochoty.

- Dlatego dzisiaj, jako radna dzielnicy Ochota ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, opuszczam koalicję na Ochocie - zaznaczyła.

Równolegle szef partii Razem (który jest w koalicji z MJN) Adrian Zandberg również poinformował o zakończeniu koalicji z PO. Mowa o dwóch osobach. Z koalicji wychodzą Magdalena Natalia Nowakowska i Jeremi Michał Mospan (Lewica - Miasto Jest Nasze)

Klub Ochocianie, będący w koalicji KO i Lewicą, również poinformował o odejściu z koalicji rządzącej Ochotą.

"Nie po to wchodziliśmy do koalicji, by być tłem dla obietnic bez pokrycia. Ochota - dzielnica m.st. Warszawy zasługuje na partnerstwo, nie na polityczne gierki" - zaznaczyli.

Rada dzielnicy Ochota to 23 radnych. Platforma ma dziewięciu przedstawicieli (do tej pory rządziła razem z trójką radnych z Lewicy i dwójką z klubu Ochocianie, co dawało im 14 głosów). Opozycja to pięciu radnych PiS i czwórka przedstawicieli stowarzyszenia Zawsze z Ochotą. To jeszcze z tymi ostatnimi PO może starać się ewentualnie o większość w radzie.

Budowa wbrew mieszkańcom

Podczas czwartkowej sesji głosami radnych Koalicji Obywatelskiej dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy na lata 2025-2055. Jednym z nowych punktów tego dokumentu była "Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - 200 mln zł". Pod tym zapisem kryje się sfinansowanie budowy hali sportowej na terenie Skry, między ruiną stadionu lekkoatletycznego a nowym, kameralny boiskiem do rugby.

Radni i radne opozycji zarzucali władzom Warszawy działanie wbrew mieszkańcom i niedopuszczenie ich do głosu. Zgodnie przyznali, że taka hala jest potrzebna, ale niekoniecznie w tym miejscu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"
Piotr Bakalarski
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o niechcianą halę
Piotr Bakalarski
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
Klaudia Kamieniarz

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: MJN

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
Okolice
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Okolice
Śródmiejska policja szuka tego mężczyzny
Kradzież pieniędzy i dokumentów z pokoju hotelowego. Policja szuka tego mężczyzny
Śródmieście
Wizualizacja stadionu Polonii
Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa
Piotr Bakalarski
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"
Piotr Bakalarski
Remont torowiska w Warszawie
Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu
Śródmieście
Yang (Jack) Gao i publiczność podczas Konkursu Chopinowskiego
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"
Tamara Barriga, Zuzanna Kuffel
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz
Zatrzymano poszukiwanego listem gończym 35-letniego Ukraińca
Ciała czterech osób w pustostanie. Podejrzany jest już w Polsce
Wola
46-latek został tymczasowo aresztowany
16-latek zaatakował obcokrajowców, jego ojciec został aresztowany
Okolice
Doprowadzenie zatrzymanego cudzoziemca
Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę
Śródmieście
Protest taksówkarzy w Warszawie
Taksówkarze protestowali w Warszawie
Śródmieście
Kolejki po wejściówki na "Konkurs Chopinowski"
Siedzą w śpiworach od 2.30. Liczą na wejściówki
Śródmieście
Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
20 osób z zarzutami za kursy kierowców
Okolice
Dilerzy narkotyków zatrzymani na ul. 11 listopada
"Czujka" nie pomogła, diler i jego pomocnik w rękach policji
Praga Północ
Trasa S8
Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu
Żoliborz
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu, na miejscu 140 strażaków
Okolice
Zatrzymani w sprawie e-papierosów
Zarzuty po kradzieży e-papierosów
Okolice
bankomat shutterstock_2422664407
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
Okolice
Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Filmy o sile ludzkiego ducha. 11 naszych produkcji na festiwalu EDUKINO
Okolice
Powstają murki oporowe w metrze
Z gruszki na taśmę. Tunel metra nabiera kształtów
Bemowo
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Śródmieście
Nocna cisza alkoholowa ma obowiązywać w Śródmieściu
Radni warszawskiego Śródmieścia jednogłośni w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Śródmieście
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy na drodze
Okolice
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
Białołęka
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
Bielany
Wypadek w powiecie płońskim
Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony
Okolice
Pociąg SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na peronie. Nastolatek ranny
Praga Północ
Straż KPN interweniuje z uwagi na nieodpowiedzialne zachowanie turystów
Przywiózł butlę gazową, rozłożył stolik i planował biwak w chronionej puszczy
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki