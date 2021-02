Driftował na lodzie, obok stały dzieci. Policja była łaskawa, ukarała go tylko mandatem

Najpierw policja mówiła o ryzykownym zachowaniu kierowcy i grożącej mu karze - nawet więzienia. Ostatecznie driftowanie po zamarzniętej tafli Bugu, w bliskiej odległości bawiących się dzieci, skończyło się 200-złotowym mandatem. Dlaczego? Jak tłumaczy policja, rzeka okazała się tylko rozlewiskiem, a lód zbyt gruby, by się załamać.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu. Wyszkowska policja opublikowała nagranie z miejskiego monitoringu i poinformowała, że poszukuje kierowcy. W czwartek podała, że został znaleziony i ukarany.

Zapytany o to, czy w jego ocenie kara jest adekwatna do wykroczenia, odpowiedział: - Postępowanie było przeprowadzone w sprawie, zostało zakwalifikowane jako wykroczenie. Brane były pod uwagę wyjaśnienia kierującego. O karze podjął decyzję policjant prowadzący sprawę. Za takie wykroczenie grozi mandat do 500 złotych.