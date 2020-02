Warszawa jak Barcelona. "Ponad 5 tysięcy nowych miejsc w żłobkach"

Wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej podsumował pierwszy rok realizacji programu żłobkowego. - Mamy ogółem ponad 21 tysięcy 600 miejsc w żłobkach. To oznacza, że Warszawa osiągnęła tak zwane kryterium barcelońskie - podkreślił.

Miasto z tej okazji zwołało specjalną konferencję, aby pochwalić się efektami działań, które prowadziło przez ostatni rok.

- W tej chwili w Warszawie mamy ogółem ponad 21 tysięcy 600 miejsc w żłobkach, z czego w żłobkach miejskich prowadzonych przez miasto i tych, w których wykupiliśmy miejsca, jest ponad 13 tysięcy - podkreślił wiceprezydent Paweł Rabiej.

Jak zaznaczył, miasto w ramach ogłoszonych w ubiegłym roku konkursów, wzbogaciło się o ponad 5 tysięcy miejsc. - Osiągnęliśmy to, co planowaliśmy. A planowaliśmy, że wykupimy około 4 tysięcy miejsc, tymczasem przekroczyliśmy 5 tysięcy. To oznacza, że w stosunku do pierwszych miesięcy ubiegłego roku ta liczba podskoczyła do 13 tysięcy i 245 miejsc - stwierdził Rabiej.

Więcej żłobków prywatnych

Dodał, że jednocześnie do 8400 wzrosła liczba miejsc w żłobkach prywatnych. - Mimo że jako miasto wykupujemy miejsca od sektora prywatnego, to równolegle rosną żłobki prywatne. To oznacza, że rodzice cenią sobie, że mają wybór i że mogą korzystać i z bezpłatnych żłobków miejskich i prywatnych - zaznaczył.

Rabiej zwrócił też uwagę, że miasto cały czas inwestuje w budowę nowych żłobków. - W tamtym roku uruchomiliśmy cztery żłobki własne. Nie zaniedbujemy procesu inwestycyjnego. Ciągle inwestujemy w miejski zespół żłobków. W tej chwili mamy 16 inwestycji realizowanych w 10 dzielnicach. One zakończą się w tym lub przyszłym roku. Dziewięć kolejnych inwestycji jest przez nas planowe i realizowane - zapowiedział.

"Kryterium barcelońskie"

Jak poinformował, dzięki inwestycjom w żłobki Warszawa osiągnęła już tak zwane kryterium barcelońskie. - To oznacza, że miasto gwarantuje swoim mieszkańcom co najmniej 33 procent miejsc w żłobkach, biorąc pod uwagę demografię i liczbę gwarantowanych miejsc w żłobkach. Osiągnęliśmy moment, w którym to jest bardzo dobra średnia europejska i rezultat porównywany z krajami skandynawskimi i Niemcami. To jeden z mierników, do którego dążyliśmy - zaznaczył.

- Dzięki tym wszystkim inwestycjom stworzyliśmy nowe miejsca pracy. Ponad 600 opiekunek znalazło swoje miejsca pracy - poinformowała Edyta Jóźwiak, dyrektor Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. I zaznaczyła, że otwarcie nowych miejsc stworzy możliwość zatrudnienia kolejnych osób.

Jóźwiak przypomniała też o nowych warunkach przyjmowania do żłobków: przynajmniej jedno z rodziców musi mieszkać w Warszawie, a dzieci muszą być poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

mp/pm