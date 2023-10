Potrącił kierującego skuterem i chciał odjechać. Zatrzymali go świadkowie

Kierowca samochodu dostawczego potrącił poruszającego się na skuterze mężczyznę. Próbował odjechać z miejsca zdarzenia, ale zatrzymali go świadkowie. Okazało się, że 36-latek był pijany. Został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło 8 października przed godziną 19. W tym czasie strażnicy miejscy patrolowali Grochów. Dojeżdżając do skrzyżowania Szaserów i Chłopickiego zauważyli grupkę osób, która dawała im znaki, by zatrzymali radiowóz.