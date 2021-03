Wziął auto bez wiedzy ojca, uciekał przed policją

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali po pościgu 19-letniego kierowcę bmw. Chłopak nie zatrzymał się do kontroli, miał też bez wiedzy ojca skorzystać z wypożyczonego przez niego auta. Zdaniem funkcjonariuszy, kierowca mógł być pod wpływem narkotyków. Nie miał przy sobie prawa jazdy.

Do pościgu doszło w środę wieczorem w Śródmieściu. - Z relacji świadków wynika, że kierowca bmw został po godzinie 22 zatrzymany w alei "Solidarności" na wysokości sądu okręgowego. Radiowozy otoczyły jego auto na jezdni w kierunku placu Bankowego. Na miejscu było około ośmiu załóg policji. Przez pewien czas wstrzymany był również ruch tramwajowy, bo działania służb prowadzone były także na torowisku - opisuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Policjanci czekają na wyniki badań

- Do pościgu doszło, ponieważ kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli - wyjaśnia Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu. Relacjonuje też, że mężczyzna przejechał pewien odcinek alei "Solidarności" pod prąd.

- Zatrzymanie miało dynamiczny przebieg. Policjanci podbiegli do auta i wybili szybę od strony kierowcy. Mężczyzna został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Funkcjonariusze wyczuli w samochodzie woń marihuany, ale nie znaleziono narkotyków. Niewykluczone, że mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, ponieważ był pod wpływem środków odurzających. Została mu pobrana krew do badań. Czekamy na ich wyniki - zaznacza policjant.