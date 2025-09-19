Warszawa. Policja zatrzymała recydywistę Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Policjanci podczas patrolu Pragi Południe zatrzymali 32-latka, mężczyzna zwrócił ich uwagę, ponieważ jego wygląd zgadzał się idealnie z wizerunkiem podejrzanego o kradzież zuchwałą dzień wcześniej w tramwaju - zerwanie z szyi dwóch łańcuszków, wartych łącznie 10 tysięcy złotych. Sprawa została przekazana do Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Zrywał łańcuszki w tramwajach

Z ustaleń śledczych wynikało, że 32-latek dosłownie kilka tygodni wcześniej również w tramwaju zerwał łańcuszek z szyi kobiety. Ponadto wyszło na jaw, że przestępstwa te mężczyzna popełnił w warunkach recydywy.

Policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy.

"Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty. Akta sprawy zostały przekazane do prokuratury, gdzie operacyjni doprowadzili 32-latka" - wskazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa- Praga Południe.