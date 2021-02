Gitarzysta Maryli Rodowicz okradziony. Stracił samochód, instrumenty, wzmacniacz

W poniedziałek na Targówku doszło do kradzieży samochodu. Jak się okazało, auto należało do Marcina Majerczyka, gitarzysty od 25 lat współpracującego z Marylą Rodowicz. W skradzionym aucie był sprzęt muzyczny.

- Wyszedłem z samochodu bez kurtki po cztery bułki. Kupiłem je, ale jak wróciłem, zostałem tylko z bułkami. W samochodzie były dwie dość cenne gitary, dwa procesory efektowe, wzmacniacz, rzeczy osobiste i ubrania koncertowe. To są rzeczy, które niewątpliwie można odtworzyć, ale jest to dość duża strata - powiedział Majerczyk. Muzyk oszacował wartość skradzionego sprzętu na ponad 20 tysięcy złotych. I dodał, że sprawa została zgłoszona na policję.

Majerczyk poprosił o wsparcie w poszukiwaniu utraconego sprzętu za pośrednictwem mediów społecznościowych. W facebookowym wpisie wyliczył, co stracił: gitara PRS S2 Custom 24 with birds on Whale Blue, gitara Yamaha Silent SLG-100N(W), wzmacniacz AER Compact 60, procesor dźwiękowy Line 6 Helix o numerze seryjnym (21)HDF2V6738000093.