Jan Lityński utonął, ratując psa. Ciała nie odnaleziono. Poszukiwania przerwane

Do nieszczęśliwego wypadku doszło na Narwi w okolicach Pułtuska. W poniedziałek rano inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, potwierdził, że policjanci prowadzą poszukiwania. - W Pułtusku na wysokości ulicy Wyszkowskiej, spacerując wałem przeciwpowodziowym wszedł do rzeki Narew, chcąc wyciągnąć z niej psa, pod którym załamał się lód – potwierdził Ciarka. - Według relacji żony, która była świadkiem zdarzenia, mężczyzna utonął – dodaje.

W akcji poszukiwawczej uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Ciarka podkreślał, że ogłoszony został alarm dla całego stanu osobowego komendy. - Do Pułtuska skierowano 21 funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku. Poszukiwania prowadzą także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z łodzią i dwoma saniami lodowymi. Na miejscu pracują trzy grupy nurków i Ochotnicza Straż Pożarna z dronem – wyliczał Ciarka. Policjanci wykorzystywali także quady do przeszukiwania brzegów Narwi. Możliwe jest również skierowanie policyjnego śmigłowca.

"Nurt mógł zepchnąć ciało nawet kilka kilometrów w stronę Warszawy"

Dodał, że strażakom pomogą wiosenne temperatury, które spowodują topnienie lodu na Narwi, ale - jak zwrócił uwagę - nawet przy znacznym ociepleniu lód będzie zalegał na Narwi co najmniej kilka dni. Jak przekazała pułtuska policja, wznowienie akcji poszukiwawczej planowane jest we wtorek rano. Policjanci podobnie jak w poniedziałek będą patrolować brzegi Narwi.

Niedzielne poszukiwania przerwano

Działaniom służb na Narwi przyglądał się w poniedziałek reporter TVN24 Jan Piotrowski. Jak opisywał, poszukiwania toczyły się wzdłuż półtorakilometrowego odcinka rzeki. Skierowano do nich kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz ratowników WOPR. - To miejsce, gdzie Narew ma swoje rozlewiska. W tej chwili wszystko jest zamarznięte – opisywał. - To miejsce niezwykle niebezpieczne. Są miejsca, gdzie lód piętrzy się, i takie, gdzie robi się bardziej kruchy. Ale to, co jest niezmienne, to potężny nurt, który jest w rzece pod lodem – zaznaczał reporter.