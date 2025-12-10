Ta "dobra praktyka" to cierpienie karpi. Stołeczni urzędnicy usuwają zalecenia. "Przykro nam"

Kluczowe fakty:
- Stołeczni urzędnicy opublikowali zalecenia, zgodnie z którymi karpie można przenosić bez wody - tak, by pozwolić im "na wykorzystanie naturalnej wymiany gazowej przez powierzchnię skóry". To może być jednak potraktowane jako znęcanie się nad zwierzętami.
- Urząd tłumaczy, że posłużył się wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii. Są one jednak nieaktualne. Nowe zalecenia nie pozwalają na transportowanie ryb inaczej niż w środowisku wodnym.
- Sprzedaż żywych ryb jest w Polsce legalna, ale według badania przeprowadzonego na zlecenie Compassion in World Farming, ponad połowa Polaków chce zakazania tej praktyki.
Mimo kontrowersji i powracających od czasu do czasu planów wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w sklepach, jest to w Polsce dozwolone. W praktyce większość sieciówek wycofało się z tej formy handlu, ale żywe ryby można wciąż kupić w mniejszych punktach, na targowiskach i bezpośrednio u hodowców.