Ta "dobra praktyka" to cierpienie karpi. Stołeczni urzędnicy usuwają zalecenia. "Przykro nam"

Kluczowe fakty: Stołeczni urzędnicy opublikowali zalecenia, zgodnie z którymi karpie można przenosić bez wody - tak, by pozwolić im "na wykorzystanie naturalnej wymiany gazowej przez powierzchnię skóry". To może być jednak potraktowane jako znęcanie się nad zwierzętami.

Urząd tłumaczy, że posłużył się wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii. Są one jednak nieaktualne. Nowe zalecenia nie pozwalają na transportowanie ryb inaczej niż w środowisku wodnym.

Sprzedaż żywych ryb jest w Polsce legalna, ale według badania przeprowadzonego na zlecenie Compassion in World Farming, ponad połowa Polaków chce zakazania tej praktyki.

Mimo kontrowersji i powracających od czasu do czasu planów wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w sklepach, jest to w Polsce dozwolone. W praktyce większość sieciówek wycofało się z tej formy handlu, ale żywe ryby można wciąż kupić w mniejszych punktach, na targowiskach i bezpośrednio u hodowców.