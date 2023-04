Przekroczył prędkość, wyprzedzał na zakazie. "Z pokorą przyjął srogi mandat i smutną informację"

- Niestety, na naszych drogach wciąż zdarzają się kierujący, którzy za nic mają obowiązujące przepisy oraz bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Są również tacy, którym powtórka przepisów drogowych z całą pewnością by się przydała. Do tego grona w ostatnich dniach dołączył 50-letni mężczyzna zatrzymany przez funkcjonariuszy piaseczyńskiej drogówki - mówi Magdalena Gąsowska, oficer prasowa tamtejszej komendy.

Mandat przyjął z pokorą

- Jakby tego było mało, rozwinął również prędkość o 55 km większą niż ta, która w danym obszarze obowiązuje. Funkcjonariusze "uwiecznili" wyczyn 50-latka i zatrzymali go do kontroli drogowej, by dowiedzieć się co skłoniło go do tak rażącego naruszenia przepisów - mówi Gąsowska.