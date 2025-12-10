Seria zgłoszeń jednego dnia, cztery osoby zatrzymane

W poniedziałek do policjantów z Wilanowa zaczęły napływać zawiadomienia dotyczące pobić, rozboju, kierowania gróźb karalnych, niszczenia mienia oraz innych naruszeń prawa.
"Sprawcami miały być te same osoby. Od pewnego czasu wzbudzały one niepokój mieszkańców osiedla" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Policjanci przystąpili do działań na terenie Sadyby, zabezpieczyli dowody, porozmawiali z pokrzywdzonymi i świadkami. Zgromadzone informacje pozwoliły na ustalenie tożsamości podejrzewanych osób.
Zapukali do drzwi
We wtorek, w godzinach porannych, zapukali do drzwi mieszkań podejrzewanych. Zatrzymali cztery osoby w wieku 16, 17, 19 i 21 lat. Trzy z nich trafiły do policyjnego aresztu, natomiast 16-latek został umieszczony w izbie dziecka. Niebawem starsi mają usłyszeć zarzuty, a najmłodszym zajmie się sąd rodzinny.
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa II