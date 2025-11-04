Zniknęły kilka lat temu. Cenne obrazy wrócą do zakonu

Odzyskane przez policję obrazy Źródło: KRP Warszaw II

Rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant sztabowa Marta Haberska poinformowała, że sprawa miała swój początek w 2021 roku. Wówczas policjanci zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o kradzież dzieł sztuki z jednego z zakonów w Warszawie.

- Śledztwo wykazało, że zabezpieczone wtedy dzieła sztuki to nie jedyne przedmioty, które znalazły się w posiadaniu oszusta. Jak się okazało, mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe obrazy, które w żaden sposób nie były jego własnością - wskazała policjantka.

Obrazy o wartości kilkuset tysięcy złotych

W lipcu tego roku doszło do przeszukania mieszkania mężczyzny przeprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Policjanci znaleźli 12 obrazów, między innymi prace artystów takich jak Wojciech Kossak czy Alfons Karpiński.

- Według wstępnych szacunków, wartość odzyskanych dzieł sztuki może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych - poinformowała Haberska. Podkreśliła, że sprawa jest rozwojowa i nie można wykluczyć, że na jaw wyjdą kolejne nielegalnie przejęte dzieła sztuki.

Właściciela odzyskają swoje dzieła sztuki

- Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów. Czynności w tej sprawie wciąż trwają - zastrzegła. Odzyskane obrazy wkrótce zostaną zwrócone prawowitym właścicielom.

