Świąteczna komunikacja w stolicy (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: ZTM (zdjęcie ilustracyjne)

Jak co roku komunikacja miejska w stolicy dopasuje się do świątecznego rytmu i mniejszej liczby pasażerów. Pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kursowały inaczej od czwartku 17 kwietnia, kiedy rozpoczną się ferie wiosenne w szkołach, do wtorku 22 kwietnia.

17 kwietnia (Wielki Czwartek)

Od czwartku nieczynne będą szkoły – uczniowie rozpoczynają przerwę świąteczną, więc część autobusów także zostanie "wysłana" na ferie. Zawieszone będzie kursowanie linii: 256, 263, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 a na liniach: 114, 121, 142, 150, 152, 211 nie będzie kursów wykonywanych tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej.

Niektóre autobusy nie będą podjeżdżały pod placówki oświatowe: 110 (przystanki: Akcent, Energetyczna, Mościska); 164 (Powsinek); 198 (Kościuszki, Narutowicza, Rejtana); 201 (Rodła, Zachodzącego Słońca, Wrocławska).

Linie: 130, 209, 509 i 523 będą miały specjalne rozkłady jazdy.

Autobusy linii 326 będą jeździły tylko w godzinach szczytu na trasie Olesin – Metro Marymont. Autobusy linii 192 dojadą tylko do pętli Ursynów Płd., a 134 będą jeździły na trasie Olesin – Metro Marymont przez ulice: Łabiszyńską, L. Kondratowicza, Bazyliańską i P. Wysockiego.

Nieco rzadziej będzie kursowało metro – w godzinach szczytu na linii M1 co 2 minuty 50 sekund, a na linii M2 co 3 minuty 30 sekund.

18 kwietnia (Wielki Piątek)

W Wielki Piątek WTP będzie funkcjonował bardzo podobnie do Wielkiego Czwartku. Zawieszone będzie kursowanie tych samych linii autobusowych oraz dodatkowo linii 196; te same autobusy nie będą podjeżdżały pod szkoły i uczelnie.

W piątek 18 kwietnia zaczyna się przerwa świąteczna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dlatego autobusy linii 401 nie będą jeździły do pętli Ursynów Płd. i skończą trasę przy Metrze Służew.

Pociągi metra będą podjeżdżały na stacje z taką samą częstotliwością jak w Wielki Czwartek.

19 kwietnia (Wielka Sobota)

W Wielką Sobotę na ulice nie wyjadą autobusy linii 196, 256 i 263.

Pasażerowie WTP wygodnie dojadą na Cmentarz Północny – uruchomiona zostanie linia cmentarna C40, która dowiezie pasażerów z Metra Młociny pod wszystkie bramy tej największej warszawskiej nekropolii.

W godzinach 9-16 zmieni się też trasa autobusów linii 250, które ulicą Dziekanowską dojadą także pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego; z kolei 130 i 193 będą kursowały według zmienionego rozkładu. Autobusy linii 192 obsłużą trasę Krasnowola – Ursynów Płd.

20 i 21 kwietnia (Wielkanoc)

Najwięcej zmian w WTP szykuje się w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny. Dla autobusowych linii dziennych (w tym linii lokalnych L) będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy, z ważnym zastrzeżeniem dla linii nocnych, które będą jeździły według weekendowego (20/21 kwietnia) i niedzielnego (21/22 kwietnia) rozkładu jazdy; zawieszone zostanie kursowanie wybranych linii autobusowych: 102, 107, 117, 118, 125, 126, 129, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, Z17, a linie: 120, 131, 134, 143, 154, 164, 194, 202, 218, 518 i 521 będą miały skorygowane trasy. Dla linii: 106, 112, 122, 130, 133, 136, 139, 141, 152, 153, 163, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 212, 217, 239, 523, 527 będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy.

W tych dniach zmiany obejmą też tramwaje, które będą jeździć ze zmniejszoną częstotliwością: z 7,5 min. do 10 min. i z 15 min. do 20 min.; zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 13, 14 i 18.

Metro będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy (w nocy z soboty na niedzielę z kursami nocnymi, natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek – bez kursów nocnych). W ramowych godzinach 6-23, częstotliwość kursowania linii M1 – w godzinach 6-10 i 19:30-23– co około 7 minut, w godzinach 10-19:30 – co około 6 minut 30 sekund. Linia M2 działać będzie według świątecznego rozkładu jazdy; do godziny 6 i po godzinie 23, częstotliwość kursowania na obu liniach metra – co około 10 minut.

22 kwietnia (wtorek)

W poświąteczny wtorek WTP będzie funkcjonował tak, jak w piątek 18 kwietnia.