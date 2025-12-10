W przedświąteczne weekendy więcej autobusów

Jak przekazał Zarząd Transportu Miejskiego, w najbliższy weekend 13 i 14 grudnia, autobusy linii dziennych oraz tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.
Wyjątkiem będą linie 189 i 509, dla których wprowadzony zostanie specjalne rozkłady jazdy – na przystanki podjadą częściej.
Jeszcze więcej autobusów będzie w kolejny weekend 20-21 grudnia. Wtedy ponownie autobusy linii dziennych oraz tramwaje będą kursowały w rytmie sobotnim a 189 i 509 częściej.
Na ulice w sobotę i niedzielę wyjadą też autobusy linii C40, które z Metra Młociny dowiozą pod Cmentarz Północny. Między godziną 9.00 a 16.00 przez cały weekend pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego będą dojeżdżały autobusy linii 250.
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: WTP