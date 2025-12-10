W przedświąteczne weekendy więcej autobusów

W przedświąteczne weekendy na stołeczne ulice wyjedzie więcej autobusów (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: WTP

Jak przekazał Zarząd Transportu Miejskiego, w najbliższy weekend 13 i 14 grudnia, autobusy linii dziennych oraz tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

Wyjątkiem będą linie 189 i 509, dla których wprowadzony zostanie specjalne rozkłady jazdy – na przystanki podjadą częściej.

Jeszcze więcej autobusów będzie w kolejny weekend 20-21 grudnia. Wtedy ponownie autobusy linii dziennych oraz tramwaje będą kursowały w rytmie sobotnim a 189 i 509 częściej.

Na ulice w sobotę i niedzielę wyjadą też autobusy linii C40, które z Metra Młociny dowiozą pod Cmentarz Północny. Między godziną 9.00 a 16.00 przez cały weekend pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego będą dojeżdżały autobusy linii 250.

