Komunikacja Wracają tramwaje, więcej autobusów

Remont torowiska na Moście Poniatowskiego (wideo archiwalne) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek 31 sierpnia powróci ruch tramwajowy w pełnym wymiarze na Moście Poniatowskiego oraz w Alei "Solidarności" i w Alei Jana Pawła II.

Linia 9 wróci na trasę P+R Al. Krakowska – Gocławek; 22 Piaski – Wiatraczna, 24 Nowe Bemowo – Gocławek, 25 Banacha – Annopol. Natomiast trasa linii 7 będzie krótsza na Pradze z powodu prac na ulicy Kawęczyńskiej (trasa Banacha – Wojnicka) zaś w stronę Ochoty zabierze pasażerów z przystanku przy Dworcu Wschodnim.

Na standardowe trasy w Alei "Solidarności" i w Alei Jana Pawła II wrócą tramwaje linii: 13, 20, 23, 26, 33, 16, 18, 2.

Remont torów w Alei Niepodległości zakończy się we wrześniu – zgodnie z harmonogramem. Na zmienionych trasach pozostaną tramwaje linii: 17 i 19 - omijają odcinek Alei Niepodległości (w obydwu kierunkach) ulicami Nowowiejską, Marszałkowską i Puławską;

Pętla linii 4 i 10 będzie przy stacji metro Wilanowska.

Nie będą kursował tramwaj linii - 14, zaś linia 67 pojedzie trasą Miasteczko Wilanów – PKP Służewiec.

Więcej autobusów, dłuższe trasy

Jesienny rozkład dla autobusów wejdzie w życie we wtorek, 1 września.

Autobusy 152 – będą kursować częściej – w szczycie co 10 minut, a poza szczytem co 15 minut; 176 – będą jeździć częściej w godzinach międzyszczytowych i wieczorami – co ok. 20 minut, kursy między stacją metra Bródno a Marcelinem co ok. 10 minut;

190 – będą jeździły w niedziele – co 10 minut, co ułatwi dojazd m.in. na Stare Miasto; 211 – będą kursowały częściej we wszystkie dni tygodnia – co 7-8 minut w godzinach szczytu na pełnej trasie, co 10 minut poza szczytem i co 15 minut w weekendy i w godzinach wieczornych; trasa zostanie uproszczona i w dwóch wariantach: Żerań FSO – Kępa Tarchomińska oraz Żerań FSO – Dąbrówka Wiślana.

Zaplanowano także wydłużenie kilku linii autobusowych.

Kursowanie godzinowe linii 225 zostanie wydłużone i pójdzie do Aresztu Śledczego; 401 - pojedzie do przystanku PKP Ursus; 402 – dojadą do przystanku Warszawskiej Kolei Dojazdowej Warszawa Raków i będą się zatrzymywały na przystankach przy ulicy pod wiaduktem drogowym na tym samym poziomie co perony stacji, co ułatwi przesiadki między pociągami a autobusami;

W przypadku linii 509 – wszystkie autobusy będą dojeżdżały do pętli Winnica, zaś te które kończyły kursy przy Dworcu Wschodnim od września pojadą ulicą Targową do Alei Zielenieckiej i dalej na Saską Kępę. Poza tym częstotliwość ich kursowania w szczycie popołudniowym wzrośnie do 7,5 minuty, a w weekendy do 10 minut.