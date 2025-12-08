Miał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia

"Myśliwi będą mieć nieograniczoną władzę". Projekt PSL-u wzbudził kontrowersje (materiał z 19.03.2025) Źródło: "Fakty" TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Interwencja odbyła się przy ulicy Reymonta, policję zawiadomiła zaniepokojona znajoma 51-letniego mieszkańca, z którym od dłuższego czasu nie było kontaktu.

Mężczyzna był pijany

"Kobieta obawiała się, że mężczyzna może wymagać natychmiastowej pomocy i poprosiła policjantów o sprawdzenie, co dzieje się w jego mieszkaniu" – przekazała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia Źródło: Komenda Rejonowa Policja Warszawa V

Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce, zastali w lokalu nietrzeźwego 51-latka.

"Podczas sprawdzenia pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli broń palną oraz amunicję. Wstępne ustalenia potwierdziły, że mężczyzna nie posiadał wymaganego prawem pozwolenia na ich posiadanie" – dodała policjantka.

Sztucer myśliwski i dużo amunicji

51-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi, a sprzęt trafił do biegłego. Ekspertyza potwierdziła, że była to broń i amunicja wymagające zezwolenia.

Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące posiadania sztucera myśliwskiego oraz 149 sztuk amunicji ostrej różnego kalibru. Grozi mu teraz kara do osiem lat więzienia. Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór.