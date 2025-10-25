Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu

Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Przejazd ulicą Szamocin i Wałuszewską
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Zarząd Dróg Miejskich zmienia ulice na Białołęce. Kierowcy już nie będą przekraczać prędkości na Wałuszewskiej i Szamocin. Na razie wprowadzono tymczasowe rozwiązania, w planach jest budowa chodnika.

"Niedawno zakończyliśmy prace na ulicach Wałuszewskiej i Szamocin. Pierwsza to prosta ulica prowadząca przez las. Druga – również stosunkowo prosta – prowadzi natomiast przez osiedle domów jednorodzinnych. Obie są drogami o mniejszym natężeniu ruchu. To wszystko może sprawiać, że kierowcy chętniej będą jeździć na nich z większymi prędkościami" - przekazał Zarząd Dróg Miejskich.

Kierowcy zdejmą nogę z gazu

Co się zmieniło? Od teraz kierowcy nie pojadą Wałuszewską i Szamocin ze zbyt dużą prędkością. Zamontowane zostały tam szykany, czyli elementy na drogach, których zadaniem jest naprzemienne zwężanie jezdni. Nieco wykrzywiony tor jazdy zmusza kierujących do ostrożniejszej i wolniejszej jazdy. Zmniejsza to ryzyko wypadków.

"Spowalniacze" pojawiły się na wysokości ul. Szamocin 9 i 27 oraz ul. Orneckiej. Z kolei ul. Wałuszewska jest przedłużeniem ul. Szamocin. "Aby zachować spójność, zrezygnowaliśmy z jednego progu za ul. Pocztową i zamontowaliśmy szykany" - dodali stołeczni drogowcy.

Tymczasowe rozwiązanie

Jak zapewnia ZDM, szykany są rozwiązaniem tymczasowym i nie rozwiązują wszystkich problemów ulic Szamocin i Wałuszewskiej. Docelowo w miejscach tych musi powstać chodnik. Jednak zanim to nastąpi na doraźne rozwiązania spowalniające ruch nalegali mieszkańcy oraz radni. Obecnie rozpoczyna się projektowanie chodnika. Inwestycja będzie wymagała m.in. wykupu prywatnych gruntów wzdłuż jezdni.

Dane z prowadzonych w 2018 roku pomiarów przytłaczają. Wynika z nich, że aż 15 procent kierowców jeździło ul. Wałuszewską z prędkością wyższą niż ok. 80 km/h, mimo że dozwolona wynosi 50 km/h. .

Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni

Magdalena Gruszczyńska

"W międzyczasie rozpoczęliśmy wprowadzanie zmian z zakresu bezpieczeństwa na kolejnych białołęckich ulicach. Dużo będzie się dziać na ul. Mehoffera – osi dzielącej zachodnią część dzielnicy na Tarchomin i Nowodwory. Pojawią się na niej progi zwalniające. Zaplanowaliśmy je w rejonie ośmiu skrzyżowań w ciągu niemal całej ulicy. Powstaną przy ulicach: Majolikowej, Chęcińskiej, Ceglanej, Talarowej, Książkowej, Podgórnej, Bieszczadzkiej oraz Czeremchowej" - wskazał ZDM.

Jednocześnie zmodernizowane zostaną też progi przy ul. Stagiewnej, które wymuszają na kierowcach obniżenie prędkości w newralgicznych pod względem bezpieczeństwa miejscach na drodze.

Jak wyliczają drogowcy, w ciągu ul. Mehoffera przy wspomnianych ulicach znajduje się łącznie 10 zebr. Żadna w audycie bezpieczeństwa przejść dla pieszych nie otrzymała oceny wyższej niż 3 w skali 0-5. Najniższą ocenę (0) otrzymały aż trzy przejścia (Majolikowa, Ceglana, Czeremchowa), dwa zostały oceniony na 1 (Chęcińska, Talarowa), zaś trzy kolejne na 2 (Książkowa, Podgórna). Pozostałe dwa (Talarowa, Stagiewna) okazały się najbezpieczniejsze w tym rejonie, uzyskując pradoksalnie ocenę 3. Planowane progi mają znacznie poprawić kwestie bezpieczeństwa pieszych.

Tu kierowcy przekraczają prędkość

To nie koniec zmian. Prace będą prowadzone także na ulicach Piwoniowej, Polnych Kwiatów i Ołówkowej. "To długie proste drogi i wielu kierowców przekraczało tam dozwoloną prędkość. Na ul. Piwoniowej według pomiarów z 2023 roku 15 proc. kierowców jeździło z prędkością wyższą niż 63-68 km/h. Z kolei na ul. Ołówkowej pomiary z lat 2018 i 2022 wskazywały na prędkości wyższe niż 66-69 km/h" - przyznaje Zarząd Dróg Miejskich.

W związku z tym, że w rejonie tym znajdują się przejścia dla pieszych – w okolicach Chlubnej (ocena 2), Ołówkowej 21 (ocena 2), i przy skrzyżowania Ołówkowej i Bohaterów (ocena 3), mają pojawić się tam progi zwalniające, które będą połączone z szykanami.

Pozostałe zmiany na Białołęce

"Poza okolicą skrzyżowań i przystanków autobusowych – gdzie zamontujemy standardowe progi – w pozostałych miejscach zwęzimy punktowo jezdnię, a pomiędzy wyspami zamontujemy spowalniacz. Takie szykany z progami pojawiają się na ulicach Piwoniowej i Polnych Kwiatów między ulicami Chlubną a Brzozowy Zagajnik oraz na ul. Ołówkowej od ul. Parowozowej do ul. Bohaterów" - dodają drogowcy.

Na koniec zmiany przejdzie skrzyżowanie ul. Bohaterów z ulicami Czołową i Messal. Zlokalizowane są tam cztery przejścia, powstaje tam rondo.

Budowa ronda, która ma udrożnić ruch spowoduje zmiany w ruchu. Przestanie istnieć osobowy lewoskręt na zachodnim wlocie z ul. Bohaterów. W jego miejscu powstanie azyl. Podobnie będzie w przypadku prawoskrętu i zebry na wlocie z ul. Czołowej. Powstanie tam strefa wyłączona z ruchu. Ponadto tor jazdy przed oboma wlotami zostanie wykrzywiony, co skłoni kierowców do zwolnienia przed skrzyżowaniem. Zawężone zostaną również zjazdy z ronda, a przed drugą zebrą przez ul. Bohaterów zamontujemy próg.

Jak przyznaje ZDM, na tym skrzyżowaniu najgorzej oceniona została zebra przez południowo-zachodni wlot z ul. Bohaterów. Otrzymała ocenę 0.

Ulica Bohaterów przejdzie wiele zmian. "Planujemy jej przebudowę niemal od wspomnianego skrzyżowania do ul. Wałuszewskiej. Odnowimy chodniki oraz jezdnię" - zapowiada ZDM.

Niebawem miasto ogłosi przetarg, który obejmie również chodnik w rejonie skrzyżowania ulic Wałuszewskiej i Żyrardowskiej. W przyszłym roku przebudowę czeka też skrzyżowanie ulic Płochocińskiej i Szamocin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Po deszczu ta ulica zmienia się w rozlewisko. Wreszcie ją przebudują
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"
Dariusz Gałązka

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieRemonty dróg
Czytaj także:
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
Okolice
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
Bielany
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
Okolice
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
"Na barłogu ze starych szmat leżała skurczona, naga, młoda kobieta"
Tamara Barriga
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
Okolice
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Kaptury na głowach i spray w dłoniach. Zatrzymani w przejściu podziemnym
Wawer
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
Włochy
Baseny "Wisła" na Ochocie
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
Magdalena Gruszczyńska
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
Okolice
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW i korek
Ursynów
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
Wola
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
Śródmieście
Odcinek od Czosnowa do Modlina gotowy
Zamiast dwóch, trzy pasy. Szersza S7 od Czosnowa do Modlina
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Okolice
Akcja służb w miejscowości Kampinos
"Pozostawiła ranną matkę z nożem wbitym w plecy". Areszt dla córki
Okolice
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
Okolice
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
Białołęka
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
Praga Północ
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
Wola
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez nastolatków na hulajnogach
Wilanów
Na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie odnaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny leżało na drodze krajowej
Okolice
Ukrywał marihuanę w wychodku
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał
Okolice
Auto wpadło na torowisko na Okopowej
Rozbili się torowisku i uciekli z auta. Tramwaj uderzył w uszkodzone bariery
Wola
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
Okolice
Spór o fragment terenu Skry
Urzędnicy kontra golfiści. Spór o działkę na Skrze
Piotr Bakalarski
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem
Okolice
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
Okolice
Wypadek autobusu
Lawetą w autobus, cztery osoby w szpitalu
Mokotów
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
Praga Północ
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki