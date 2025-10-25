Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu

Przejazd ulicą Szamocin i Wałuszewską Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Niedawno zakończyliśmy prace na ulicach Wałuszewskiej i Szamocin. Pierwsza to prosta ulica prowadząca przez las. Druga – również stosunkowo prosta – prowadzi natomiast przez osiedle domów jednorodzinnych. Obie są drogami o mniejszym natężeniu ruchu. To wszystko może sprawiać, że kierowcy chętniej będą jeździć na nich z większymi prędkościami" - przekazał Zarząd Dróg Miejskich.

Kierowcy zdejmą nogę z gazu

Co się zmieniło? Od teraz kierowcy nie pojadą Wałuszewską i Szamocin ze zbyt dużą prędkością. Zamontowane zostały tam szykany, czyli elementy na drogach, których zadaniem jest naprzemienne zwężanie jezdni. Nieco wykrzywiony tor jazdy zmusza kierujących do ostrożniejszej i wolniejszej jazdy. Zmniejsza to ryzyko wypadków.

"Spowalniacze" pojawiły się na wysokości ul. Szamocin 9 i 27 oraz ul. Orneckiej. Z kolei ul. Wałuszewska jest przedłużeniem ul. Szamocin. "Aby zachować spójność, zrezygnowaliśmy z jednego progu za ul. Pocztową i zamontowaliśmy szykany" - dodali stołeczni drogowcy.

Tymczasowe rozwiązanie

Jak zapewnia ZDM, szykany są rozwiązaniem tymczasowym i nie rozwiązują wszystkich problemów ulic Szamocin i Wałuszewskiej. Docelowo w miejscach tych musi powstać chodnik. Jednak zanim to nastąpi na doraźne rozwiązania spowalniające ruch nalegali mieszkańcy oraz radni. Obecnie rozpoczyna się projektowanie chodnika. Inwestycja będzie wymagała m.in. wykupu prywatnych gruntów wzdłuż jezdni.

Dane z prowadzonych w 2018 roku pomiarów przytłaczają. Wynika z nich, że aż 15 procent kierowców jeździło ul. Wałuszewską z prędkością wyższą niż ok. 80 km/h, mimo że dozwolona wynosi 50 km/h. .

"W międzyczasie rozpoczęliśmy wprowadzanie zmian z zakresu bezpieczeństwa na kolejnych białołęckich ulicach. Dużo będzie się dziać na ul. Mehoffera – osi dzielącej zachodnią część dzielnicy na Tarchomin i Nowodwory. Pojawią się na niej progi zwalniające. Zaplanowaliśmy je w rejonie ośmiu skrzyżowań w ciągu niemal całej ulicy. Powstaną przy ulicach: Majolikowej, Chęcińskiej, Ceglanej, Talarowej, Książkowej, Podgórnej, Bieszczadzkiej oraz Czeremchowej" - wskazał ZDM.

Jednocześnie zmodernizowane zostaną też progi przy ul. Stagiewnej, które wymuszają na kierowcach obniżenie prędkości w newralgicznych pod względem bezpieczeństwa miejscach na drodze.

Jak wyliczają drogowcy, w ciągu ul. Mehoffera przy wspomnianych ulicach znajduje się łącznie 10 zebr. Żadna w audycie bezpieczeństwa przejść dla pieszych nie otrzymała oceny wyższej niż 3 w skali 0-5. Najniższą ocenę (0) otrzymały aż trzy przejścia (Majolikowa, Ceglana, Czeremchowa), dwa zostały oceniony na 1 (Chęcińska, Talarowa), zaś trzy kolejne na 2 (Książkowa, Podgórna). Pozostałe dwa (Talarowa, Stagiewna) okazały się najbezpieczniejsze w tym rejonie, uzyskując pradoksalnie ocenę 3. Planowane progi mają znacznie poprawić kwestie bezpieczeństwa pieszych.

Tu kierowcy przekraczają prędkość

To nie koniec zmian. Prace będą prowadzone także na ulicach Piwoniowej, Polnych Kwiatów i Ołówkowej. "To długie proste drogi i wielu kierowców przekraczało tam dozwoloną prędkość. Na ul. Piwoniowej według pomiarów z 2023 roku 15 proc. kierowców jeździło z prędkością wyższą niż 63-68 km/h. Z kolei na ul. Ołówkowej pomiary z lat 2018 i 2022 wskazywały na prędkości wyższe niż 66-69 km/h" - przyznaje Zarząd Dróg Miejskich.

W związku z tym, że w rejonie tym znajdują się przejścia dla pieszych – w okolicach Chlubnej (ocena 2), Ołówkowej 21 (ocena 2), i przy skrzyżowania Ołówkowej i Bohaterów (ocena 3), mają pojawić się tam progi zwalniające, które będą połączone z szykanami.

Pozostałe zmiany na Białołęce

"Poza okolicą skrzyżowań i przystanków autobusowych – gdzie zamontujemy standardowe progi – w pozostałych miejscach zwęzimy punktowo jezdnię, a pomiędzy wyspami zamontujemy spowalniacz. Takie szykany z progami pojawiają się na ulicach Piwoniowej i Polnych Kwiatów między ulicami Chlubną a Brzozowy Zagajnik oraz na ul. Ołówkowej od ul. Parowozowej do ul. Bohaterów" - dodają drogowcy.

Na koniec zmiany przejdzie skrzyżowanie ul. Bohaterów z ulicami Czołową i Messal. Zlokalizowane są tam cztery przejścia, powstaje tam rondo.

Budowa ronda, która ma udrożnić ruch spowoduje zmiany w ruchu. Przestanie istnieć osobowy lewoskręt na zachodnim wlocie z ul. Bohaterów. W jego miejscu powstanie azyl. Podobnie będzie w przypadku prawoskrętu i zebry na wlocie z ul. Czołowej. Powstanie tam strefa wyłączona z ruchu. Ponadto tor jazdy przed oboma wlotami zostanie wykrzywiony, co skłoni kierowców do zwolnienia przed skrzyżowaniem. Zawężone zostaną również zjazdy z ronda, a przed drugą zebrą przez ul. Bohaterów zamontujemy próg.

Jak przyznaje ZDM, na tym skrzyżowaniu najgorzej oceniona została zebra przez południowo-zachodni wlot z ul. Bohaterów. Otrzymała ocenę 0.

Ulica Bohaterów przejdzie wiele zmian. "Planujemy jej przebudowę niemal od wspomnianego skrzyżowania do ul. Wałuszewskiej. Odnowimy chodniki oraz jezdnię" - zapowiada ZDM.

Niebawem miasto ogłosi przetarg, który obejmie również chodnik w rejonie skrzyżowania ulic Wałuszewskiej i Żyrardowskiej. W przyszłym roku przebudowę czeka też skrzyżowanie ulic Płochocińskiej i Szamocin.