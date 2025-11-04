Przeszukali cztery miejsca, zatrzymali sześć osób

Zlikwidowane trzy nielegalne laboratoria narkotykowe, zatrzymani dwaj chemicy Źródło: CBŚP

Pracujący na przestępstwami narkotykowymi kryminalni z Bemowa wytypowali cztery miejsca.

- Podczas przeszukania mieszkań oraz pomieszczeń piwnicznych kryminalni znaleźli i zabezpieczyli różnego rodzaju narkotyki w łącznej ilości ponad 4,5 kilograma. To były między innymi marihuana, amfetamina, mefedron, metamfetamina, kilkadziesiąt zabronionych tabletek, a także wagi elektroniczne do porcjowania narkotyków. Podczas przeszukania jednego z lokali znaleźli również poszukiwaną broń palną oraz amunicję, której posiadanie wymaga zezwolenia - wymieniła nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policja zatrzymała sześć osób Źródło: KRP Warszawa IV

Zarzuty i areszty dla sześciu osób

Zatrzymane osoby to trzy kobiety w wieku od 28, 32 i 35 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 27, 30, 33 lat. Substancje oraz broń zostały przebadane przez biegłych z laboratorium kryminalistycznego.

- Śledczy zgromadzili materiał dowodowy. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Jedna osoba odpowie za posiadanie broni i amunicji bez pozwolenia. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, szóstka podejrzanych została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia - zaznaczyła policjantka.

Policja zatrzymała sześć osób Źródło: KRP Warszawa IV

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

