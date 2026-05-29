Pożar lasu na Mazowszu. Jaka będzie pogoda

W czwartek w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim wybuchł pożar lasu. W kolejnych godzinach rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego, obejmując obszar przekraczający 300 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 100 zastępów straży pożarnej.

Prognoza pogody na piątek dla okolic Warszawy nie brzmi niestety optymistycznie dla strażaków. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pomimo większego zachmurzenia, zwłaszcza o poranku, opady nie są spodziewane.

W akcji gaśniczej nie pomoże również wiatr, który nasili się w ciągu dnia. Zdonek prognozuje, że będzie wiał z północnego-zachodu ze średnią prędkością 20-25 kilometrów na godzinę. W porywach wiatr będzie osiągał 40-60 km/h, zwiększając ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.

W piątek, ze względu na wysokie temperatury i słoneczną aurę, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje w większości kraju wysokie zagrożenie pożarowe. Największe ryzyko zapłonu pojawi się w godzinach popołudniowych, gdy wartości na termometrach będą najwyższe.

Miejscami zagrożenie będzie bardzo wysokie. "Czerwone" na mapie przygotowanej przez IMGW są nie tylko okolice Warszawy, ale także północne i południowe rejony województwa mazowieckiego. Wysokie zagrożenie pożarowe wystąpi miejscami także w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Sytuacja pożarowa ma się poprawić w sobotę, gdy w wielu rejonach kraju spodziewany jest deszcz.

