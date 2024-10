Ważny głos wsparcia dla Trumpa w jednym z kluczowych stanów

Wiec poświęcony był głównie prawu do aborcji. Była pierwsza dama zwracała się do kobiet, mówiąc że "głos na niego (Trumpa) jest głosem przeciwko nam (kobietom)". - Proszę, nie składajcie naszego życia w ręce polityków, głównie mężczyzn, którzy nie mają pojęcia, przez co przechodzimy - mówiła Obama.