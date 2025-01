Podejrzany o nawoływanie do zabójstwa Owsiaka kierował się "hejtem w internecie"

Zatrzymanie, zarzuty i areszt

We wtorek Sąd Rejonowy w Krośnie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 38-latka na miesiąc. Śledczy wnioskowali o to z uwagi na kierowane przed mężczyznę wobec szefa WOŚP groźby, a także z uwagi na fakt, że mężczyzna pracuje za granicą.

Kierował się internetowym hejtem

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że swoje działania motywował hejtem dotyczącym Jerzego Owsiaka , który pojawił się w internecie. To ukierunkowało go na napisanie tekstów, o które toczy się postępowanie - powiedział prokurator Piskozub.

Groźby wobec Jurka Owsiaka

To już kolejne groźby kierowane pod adresem Jurka Owsiaka przed 33. Finałem WOŚP, o których poinformował w mediach społecznościowych szef fundacji. W zeszły wtorek opisał jeden z telefonów na numer Biura Prasowego Fundacji. Osoba, która dzwoniła, najpierw zapytała, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Następnego dnia policja zatrzymała podejrzanego o kierowanie tych gróźb, który następnie przyznał się do swojego czynu w prokuraturze.