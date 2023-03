Siedem psów rozszarpało jelenia na oczach mieszkańców. Myśliwy usłyszał wyrok

Myśliwy Piotr W. był oskarżony o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad bykiem jelenia w ten sposób, że świadomie dopuścił do zadawania przez psy myśliwskie pozostające pod jego opieką bólu i cierpienia zwierzęciu. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem groziły mu 3 lata więzienia.

"Sąd nie miał wątpliwości, że myśliwy, który pozwolił, by psy myśliwskie żywcem rozszarpywały żyjącego jelenia, dopuścił się przestępstwa. To kolejna sprawa, w której Fundacja LPM udowodniła, że myśliwscy przestępcy nie mogą się czuć bezkarni" - komentuje wyrok fundacja Ludzie Przeciw Myśliwym.

"Dzieci płakały w oknach"

Do zdarzenia doszło 26 listopada 2017 roku. W niedzielny poranek mieszkańców ulicy Kalinowej w Złotnikach pod Poznaniem wyrwały ze snu hałasy dochodzące zza okna.

- Obudziło nas nie szczekanie, a ujadanie, wycie psów. Wyskoczyłem w bokserkach, zobaczyłem, co się dzieje - mówił Piotr Wieczorek.

Zobaczył sforę psów myśliwskich goniących jelenia. Zaczął krzyczeć. - Usłyszałem krzyk sąsiada i wyskoczyłem z łóżka. Zobaczyłem, że idzie jeleń i wokół skaczą psy. Siedem psów dosłownie rozrywało tego jelenia. Uwieszały mu się na szyi, na nogach. A on wyje. Na żywca wyrwały mu ogon! Jaki to musiał być ból dla tego zwierzęcia... Ono po prostu wyło! Mieszkamy blisko lasu i nigdy takiego wycia jeszcze nie słyszałem - relacjonował Daniel Zając.

I dodawał: - Piotr krzyczał do myśliwego: "Zabieraj te psy!". A myśliwy zero reakcji...

Fundacja skierowała sprawę do sądu

Mieszkańcy Złotnik zrobili zdjęcia, by mieć dowody przeciwko myśliwemu.

O sprawie powiadomiono media i fundację Ludzie przeciw myśliwym. "Mamy dowody w postaci zdjęć i filmów, które za kilka godzin znajdą się w prokuraturze razem z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa (...). Zrobimy też wszystko, by sprawcy tego haniebnego sadystycznego czynu stanęli przed sądem i zostali skazani" - informowała fundacja, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ich zdaniem doszło między innymi do polowania na terenie zabudowanym, zabicia zwierzęcia w obecności dzieci, uśmiercenia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem i używania psów do uśmiercenia.