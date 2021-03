"Jeden przy drugim, my będziemy zdrowi?" Kolejka oczekujących na szczepienie, interweniowała policja

Kolejka przed wejściem do szpitala, stoją na zimnie, kilkadziesiąt, momentami nawet kilkaset osób jedna za drugą. Tak wyglądają szczepienia przeciw COVID-19 w poznańskim szpitalu HCP. Na miejscu interweniowała policja.

Trzy godziny opóźnienia na szczepieniach, kolejka przed wejściem, tłum napierający na drzwi i nerwy - tak wyglądała we wtorek sytuacja przed szpitalem HCP na poznańskim Dębcu.

Szpital wini pacjentów

Dlaczego to tak wyglądało, skoro zapisy były na konkretne godziny? Magdalena Piątkowska, koordynatorka ds. szczepień w szpitalu tłumaczyła we wtorek, że wynikało to z opóźnienia w dostawie szczepionek.