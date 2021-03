W szpitalu zabrakło tlenu dla chorych, dwie osoby straciły pracę

We wtorek w szpitalu tymczasowym w Poznaniu zabrakło tlenu dla pacjentów. "Wydaje się, że błąd miał charakter czynnika ludzkiego" - poinformował w środę dyrektor placówki, dodając, że winni zostali już ukarani. W związku z brakiem tlenu ewakuowano 12 chorych. Tego dnia w szpitalu zmarło sześć osób.

Pierwsze sygnały o problemach z tlenem dla pacjentów szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pojawiły się we wtorek rano . 12 pacjentów placówki przewieziono do innych poznańskich szpitali.

We wtorek w szpitalu tymczasowym w Poznaniu zmarło sześciu pacjentów. Na razie ich śmierci nie łączy się z brakiem tlenu.

Są pierwsze wyniki badań komisji

Za tymczasową placówkę na MTP odpowiada Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. We wtorek poinformowano o powołaniu dwóch komisji, które mają wyjaśnić sprawę. Pierwsza, techniczna, miała wyjaśnić, dlaczego tlenu zabrakło. I jej wnioski już poznaliśmy.

"W wyniku pracy komisji wewnętrznej powołanej w dniu wczorajszym sugeruje się, że doszło do niedoszacowania ilości zamawianego tlenu w kontekście rozszerzającej się w szybkim tempie działalności Szpitala Tymczasowego. Wydaje się, że błąd miał charakter czynnika ludzkiego. Zostały wyciągnięte konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych, przewidziane Kodeksem pracy, do zwolnienia z pracy włącznie. Jednocześnie informujemy, że Szpital nie tylko podjął postępowanie wewnętrzne zmierzające do uniknięcia tego typu zdarzeń w przyszłości, ale również poddaje się wszelkim zewnętrznym procedurom w związku z zaistniałym zdarzeniem niepożądanym" - poinformował dr hab. med. Szczepan Cofta, dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego.