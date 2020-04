Nie odeszli od łóżek chorych, ale nie mieli już sił. Z centrum opieki długoterminowej ewakuowano zakażonych

- Dzięki współpracy wojewody z siostrami dominikankami z Broniszewic, do prywatnego Centrum Opieki Długoterminowej Salus w Kaliszu trafi kolejnych troje wolontariuszy z Katowic. To siostra zakonna franciszkanka z długoletnim stażem w pracy w domu pomocy społecznej oraz pielęgniarz i ratownik medyczny – poinformował Tomasz Stube. Wojewoda skierował także do pracy 17 pielęgniarek oraz pięciu opiekunów. To reakcja na wcześniejszy apel pracowników Centrum Opieki Długoterminowej Salus w Kaliszu.